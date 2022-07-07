HaberlerGaleriArefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...
Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...
Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arefesi... Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasının ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Bayram arefesinde toplu taşımada ücretsiz uygulama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT yarın ücretsiz mi? İşte cevaplar...