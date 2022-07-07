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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arefesi... Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasının ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Bayram arefesinde toplu taşımada ücretsiz uygulama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT yarın ücretsiz mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 16:35
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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT arefe günü yani yarın ücretsiz mi? İşte detaylar...

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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

8 Temmuz Cuma arefe günü toplu taşıma ücretsiz olmayacak. İETT'den yapılan açıklamada, ücretsiz toplu taşımada uygulaması Kurban Bayramı'nda geçerli olacak. Buna göre, 9-10-11-12 Temmuz 4 gün Kurban Bayramı süresince otobüsler, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek.

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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

İşte İETT tarafından yapılan açıklama:

Kurban Bayramı ve devam eden günlerde metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

İETT 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. Hazırlanan plana göre 9 Temmuz Cumartesi günü PAZAR planına göre, sonraki günler CUMARTESİ planına göre, 9 günlük tatilin son günü 17 Temmuz Pazar günü ise PAZAR planına göre seferler düzenlenecek.

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Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...

Cumartesi planında çalışmak üzere ek olarak 55 araç tahsis edildi, bu araçlar 379 ek sefer düzenleyecek. Pazar planında ise yine yedek araçlar hazırda bekletilerek gerektiği hallerde seferlere konulacak.