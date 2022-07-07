Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT arefe günü yani yarın ücretsiz mi? İşte detaylar...