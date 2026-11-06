Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürüp 1 kişiyi yaralayan katil Arif Sefa Özdemir'in kaçış sırasında Eskişehir'de yaşattığı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin, 19 yaşındaki gence ait otomobili arkadaşına tüfek doğrultarak gasbettiği öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Arif Sefa Özdemir'in kaçış sırasında Eskişehir'de karıştığı gasp olayının ayrıntıları ortaya çıktı
Katliamın ardından kaçan Özdemir'in, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki Çatören Barajı mevkisinde 19 yaşındaki Talha Gökgöz'e ait 26 APL 557 plakalı otomobili gasbettiği belirlendi.
KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ DİYE TANITIP TÜFEKLE TEHDİT ETTİ
İddiaya göre Özdemir, arkadaşıyla birlikte otomobille durarak sigara içen Talha Gökgöz'ün yanına yaklaştı.
Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli, araçta arama yapmaya başladı ve uyuşturucu madde olup olmadığını sordu.
İki kişinin cep telefonlarını alan Özdemir, ardından otomobilden silah çıkardı. Tüfeğe mermi koyan şüpheli, Gökgöz'ün arkadaşına silah doğrulttu.
Arkadaşının vurulmasından endişe eden Gökgöz, otomobilin anahtarını teslim etti.
"ARKADAŞIMA TÜFEK DOĞRULTUNCA ONA BİR ŞEY OLMASIN ANAHTARI VERDİM"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Talha Gökgöz, şüphelinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığını ve otomobili aramaya başladığını söyledi.