-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürüp 1 kişiyi yaralayan katil Arif Sefa Özdemir'in kaçış sırasında Eskişehir'de yaşattığı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin, 19 yaşındaki gence ait otomobili arkadaşına tüfek doğrultarak gasbettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 1

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren, 1 kişiyi de yaralayan Arif Sefa Özdemir'in kaçış sırasında Eskişehir'de karıştığı gasp olayının ayrıntıları ortaya çıktı

POMPALI TÜFEKLİ ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA!
Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 2

Katliamın ardından kaçan Özdemir'in, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki Çatören Barajı mevkisinde 19 yaşındaki Talha Gökgöz'e ait 26 APL 557 plakalı otomobili gasbettiği belirlendi.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 3

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ DİYE TANITIP TÜFEKLE TEHDİT ETTİ

İddiaya göre Özdemir, arkadaşıyla birlikte otomobille durarak sigara içen Talha Gökgöz'ün yanına yaklaştı.

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli, araçta arama yapmaya başladı ve uyuşturucu madde olup olmadığını sordu.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 4

İki kişinin cep telefonlarını alan Özdemir, ardından otomobilden silah çıkardı. Tüfeğe mermi koyan şüpheli, Gökgöz'ün arkadaşına silah doğrulttu.

Arkadaşının vurulmasından endişe eden Gökgöz, otomobilin anahtarını teslim etti.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 5

"ARKADAŞIMA TÜFEK DOĞRULTUNCA ONA BİR ŞEY OLMASIN ANAHTARI VERDİM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Talha Gökgöz, şüphelinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığını ve otomobili aramaya başladığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ KATLİAMIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI!
Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 6

Gökgöz, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım."

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 7

"ARABA ÇAMURA SAPLANINCA YAYA OLARAK KAÇMIŞ"

"Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112'yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış."

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 8

Gökgöz'e ait otomobili gasbeden Özdemir, araçla Taşlık Mahallesi'ne kadar ilerledi.

Ancak otomobilin çamura saplanması üzerine aracı bırakarak yaya şekilde kaçtı.

Şüphelinin daha sonra başka bir otomobili de gasbettiği, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı bölgede yakalandığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 9

ÇİFTÇİLİK YAPAN KATİL 1 ÇOCUK BABASI

Katliamı gerçekleştiren Arif Sefa Özdemir'in, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı belirtildi.

Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Özdemir'in köyde çiftçilik yaptığı ve geçimini bu şekilde sağladığı kaydedildi.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 10

Şüphelinin 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 11

Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Afyonkarahisar'daki vahşette yeni detaylar! Katil Arif Sefa özdemir "MİT görevlisiyim" yalanıyla araç gasp etmiş 12

AFYONKARAHİSAR'DA KANLI SALDIRI!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 2027 araç muayene ücretleri belli oldu: İşte ödenecek yeni tutar
Sonraki Galeri
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 2027 araç muayene ücretleri belli oldu: İşte ödenecek yeni tutar
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin