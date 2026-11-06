Gökgöz, olay anını şu sözlerle anlattı: "Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım."

"ARABA ÇAMURA SAPLANINCA YAYA OLARAK KAÇMIŞ" "Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112'yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış."

Gökgöz'e ait otomobili gasbeden Özdemir, araçla Taşlık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Ancak otomobilin çamura saplanması üzerine aracı bırakarak yaya şekilde kaçtı. Şüphelinin daha sonra başka bir otomobili de gasbettiği, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı bölgede yakalandığı öğrenildi.

ÇİFTÇİLİK YAPAN KATİL 1 ÇOCUK BABASI Katliamı gerçekleştiren Arif Sefa Özdemir'in, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı belirtildi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Özdemir'in köyde çiftçilik yaptığı ve geçimini bu şekilde sağladığı kaydedildi.