Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 2027 araç muayene ücretleri belli oldu: İşte ödenecek yeni tutar

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle birlikte 2027 yılı itibarıyla geçerli olacak araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretleri netleşti.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni tarifelerin ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında aktardı. Standart binek araçlara ilişkin tarifeyi aktaran Tepeci, "Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römork için muayene ücreti 3 bin 288 TL'den 4 bin 203 TL'ye yükselecek." dedi.

Tepeci, "Yine egzoz emisyon ölçüm ücreti ise 460 TL'den 588 TL'ye çıkacak. Böylece standart bir otomobil için muayene ve egzoz ölçümüyle birlikte yaklaşık 4 bin 791 TL'lik bir ödeme görünüyor. Tabii bu artış yeni yılın ilk gününden itibaren de devreye girecek." diye konuştu.

İŞTE MOTOSİKLET VE AĞIR VASITA TARİFELERİ Diğer araç gruplarındaki artışları da sıralayan Kübra Tepeci, "Traktör, motosiklet, motorlu bisiklet için muayene ücreti 1.674 TL'den 2 bin 140 TL'ye yükselecek. Kamyon, otobüs, çekici ve tanker gibi ağır vasıtalar içinse ücret 4 bin 446 TL'den 5 bin 683 TL'ye çıkacak." sözlerini kaydetti.

Muayenesini geciktirenlere ve yaptırmayanlara uygulanacak yaptırımlara da değinen Tepeci, "Muayenesini zamanında yaptırmayan araç sahipleri için uygulanan aylık yüzde 5'lik gecikme bedeli 2027'de de devam edecek. Muayenesiz araç kullanımının cezası da aynı oranda, yani yüzde 27,83'lük bir artışla yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.

YENİ TARİFELER 1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜKTE Rakamların belirlenme sürecini ve yürürlük tarihini hatırlatan Kübra Tepeci, "Tabii bu fiyatlar Yeniden Değerleme Oranı'na göre hesaplandı. Nihai tarifeler, ilgili bakanlığın resmî duyurusuyla da kesinleşmiş olacak."