İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde

CHP'li belediyenin çöp toplama ihalesinde yaşanan aksaklık nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluşurken, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a gittiği belirtildi. Çöp krizi nedeniyle 4 CHP'li meclis üyesi de partisinden istifa etti.

İzmir'de CHP'li belediyelerde yaşanan çöp krizi büyüyor. Buca'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan belediye işçileri gündemdeki yerini korurken, bu kez Karşıyaka sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

Çöp toplama ihalesinde yaşanan aksaklık nedeniyle ilçede temizlik hizmeti sekteye uğrarken, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a tatile gitmesi tepkilere neden oldu.

ÇÖP KAMYONLARININ HİZMET ALIM İHALE SÜRESİ SONA ERDİ

İzmir'in en büyük ilk 3 ilçesinden olan Karşıyaka Belediyesi'nde yeraltındaki çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamak için kullandığı Çaça (Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı) adı verilen çöp kamyonlarının hizmet alım ihale süresi 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle sona erdi.

ÇÖPLER KUMBARALARININ YANINA BIRAKILMAYA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, çöp toplama işinde aksama yaşanmaması için kamu ihale kanununun 21 B maddesi üzerinden davet usulü ihaleye çıkıldı. Fakat ihaleye hiçbir firma teklif vermeyince 'çaça' adı verilen araçlar kiralanamadı. Bir firma tarafından belediyeye bağışlanan iki adet çöp toplama aracının da teslim süresi gecikince olanlar oldu.

Kentin cadde ve sokaklarında yeraltına yerleştirilen çöp kumbaraları boşaltılamadı. Kumbaraların dolu olduğunu gören vatandaşlar çöplerini kaldırımlara, dolan yeraltı kumbaralarının yanına bırakmaya başladı.