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İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li belediyenin çöp toplama ihalesinde yaşanan aksaklık nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluşurken, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a gittiği belirtildi. Çöp krizi nedeniyle 4 CHP'li meclis üyesi de partisinden istifa etti.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde 1

İzmir'de CHP'li belediyelerde yaşanan çöp krizi büyüyor. Buca'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan belediye işçileri gündemdeki yerini korurken, bu kez Karşıyaka sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde 2

Çöp toplama ihalesinde yaşanan aksaklık nedeniyle ilçede temizlik hizmeti sekteye uğrarken, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'a tatile gitmesi tepkilere neden oldu.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde 3

ÇÖP KAMYONLARININ HİZMET ALIM İHALE SÜRESİ SONA ERDİ
İzmir'in en büyük ilk 3 ilçesinden olan Karşıyaka Belediyesi'nde yeraltındaki çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamak için kullandığı Çaça (Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı) adı verilen çöp kamyonlarının hizmet alım ihale süresi 30 Eylül 2026 tarihi itibariyle sona erdi.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde 4

ÇÖPLER KUMBARALARININ YANINA BIRAKILMAYA BAŞLADI
Sabah'ta yer alan habere göre, çöp toplama işinde aksama yaşanmaması için kamu ihale kanununun 21 B maddesi üzerinden davet usulü ihaleye çıkıldı. Fakat ihaleye hiçbir firma teklif vermeyince 'çaça' adı verilen araçlar kiralanamadı. Bir firma tarafından belediyeye bağışlanan iki adet çöp toplama aracının da teslim süresi gecikince olanlar oldu.


Kentin cadde ve sokaklarında yeraltına yerleştirilen çöp kumbaraları boşaltılamadı. Kumbaraların dolu olduğunu gören vatandaşlar çöplerini kaldırımlara, dolan yeraltı kumbaralarının yanına bırakmaya başladı.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde 5

"KARŞIYAKA ÇÖP YIĞINLARIYLA BOĞUŞURKEN BELEDİYE BAŞKANI YURT DIŞINDA!"
AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, ilçede yaşanan çöp sorununa ilişkin şunları söyledi: "Karşıyaka'da vatandaşlarımız günlerdir çöp yığınlarıyla iç içe yaşarken, Belediye Başkanı'nın yurt dışına çıktığı ve Gürcistan'a gittiği yönünde bilgiler edindim.

Umarım Gürcistan'da göreceği temiz sokaklar kendisine ilham olur; dönüşünde aynı temizliği Karşıyaka sokaklarında da görmek isteriz. Göreve geldiği günden bu yana tekrar tekrar yaşanan çöp sorunu, artık geçici aksaklık açıklamalarıyla geçiştirilemez. Sokakları temiz tutmak belediyenin en temel görevidir. Karşıyakalılar, vergisini ödediği hizmeti alabilmek için neden sürekli şikâyet etmek zorunda bırakılıyor?"

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde 6

TABLONUN SORUMLULUĞU EMEKÇİLERE YÜKLENEMEZ
Ünal, "Sayın Başkan, Karşıyaka'nın ihtiyacı mazeret değil, düzenli ve kesintisiz temizlik hizmetidir. Vatandaşlarımız kapısını açtığında çöp yığınlarıyla karşılaşırken, sizin önceliğiniz bu sorunu çözmek olmalıdır. Bu tablonun sorumluluğu, zor şartlarda çalışan emekçilere yüklenemez. Hizmeti planlamak, çalışanların emeğinin karşılığını ödemek ve gerekli imkânları sağlamak belediye yönetiminin görevidir. Karşıyaka'nın itibarı söylemlerle korunmaz; temiz sokaklarla, işleyen hizmetlerle ve sorumluluk alan bir yönetimle korunur. Karşıyakalılar artık açıklama değil, temiz bir kent istiyor!" dedi.

İzmir’de Buca’nın ardından Karşıyaka’da da çöp krizi! Başkan tatilde 7

ÇÖP KRİZİNE İSTİFA
Karşıyaka'da CHP'li meclis üyeleri Sedredil Coşkuner, Dilek Bilgin, Feyyaz Sungur ve Cemil Yün dün partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Meclis üyelerinin istifalara gerekçe olarak da ilçede çöp krizi yaşanırken belediye başkanı Yıldız Ünsal'ın yurtdışına geziye gitmesini gösterdiği öğrenildi. Son istifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 15'e düştü.

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