Kara Harp Okulu’ndaki yemin töreni tartışması büyüyor: İsmail Dümbüllü’nün askerleriyiz

Kara Harp Okulu'nun geçtiğimiz 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninin resmi olarak sona erip Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan'la birlikte devlet erkanının tören alanından ayrılmasından sonra bir kısım teğmenin (mezun olan teğmenlerin yaklaşık üçte birinin) "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak yaptıkları gayri resmi yemin nerden baksanız son derece manidardır.

"Gayri resmi" diyorum, çünkü, 1961 tarihli İç Hizmet Kanunu'nda yer alan, "Barışta, savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim..." şeklindeki yemin aynı gün resmî törende edilmiştir.

Peki, mezkûr yeminin neresi söz konusu teğmenlerimizi tatmin etmemiş ki FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra yasaklanan "yemini" etmişlerdir?

Kimsecikleri töhmet altında bırakmak yahut suçlamak istemiyorum sadece soruyorum: Kime neyin mesajı verilmek istenmiştir?