03 Eylül 2024, Salı
Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreni tartışması büyüyor: İsmail Dümbüllü'nün askerleriyiz
Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına yönelik tartışmalar sürerken Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Tuna yazısında "Böylesi bir disiplinsizlikle malul olduktan sonra dilleriniz matine-suare 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dese de, pratikte tuluat ustası İsmail Dümbüllü'nün askeri olmaktan öteye geçemezsiniz." ifadelerini kullandı. İşte Salih Tuna'nın yazısı...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:47