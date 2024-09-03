Kara Harp Okulu’ndaki yemin töreni tartışması büyüyor: İsmail Dümbüllü’nün askerleriyiz

Attila İlhan'ların Atatürk'ünün karakteri bağımsızlıktır; Can Dündar'ların Atatürk'ünün karakteri mandacılık.

Aynı şekilde, TGB'li gençlerin Atatürkçülüğü işgalci ABD'li askerlerin kafasına çuval geçirmeyi icbar ederken, "Yurtta Sulh Konseyi"nin Atatürkçülüğü ABD adına bu aziz milletin kafasına çuval geçirme girişiminin kamuflajı olmuştur.

Lafın burasında, Öcalan'ı sorgulayan emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un TSK'ya sızan FETÖ'cü askerler hakkındaki şu sözlerini hatırlamadan olmaz: "Evlerine gidiyoruz, kapıda Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri. Bakıyorsun rakı içiyorlar. Öyle bir takiye içindeydiler ki fark edilmeleri çok zordu..."

Bakınız, "Yurtta Sulh Konseyi" cuntası 15 Temmuz bildirisinde kendisini nasıl da kamufle etmeye çalışmıştı: "Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk'ün önderliğinde (...) Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek (...) Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar Yurtta Sulh Konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır..."

"Çağdaş, demokratik, laik ve dahi FETÖ'cü" cuntanın işbu kamuflajı adamakıllı teşrih masasına yatırılmadığı sürece Atatürk'le de laiklikle de aldatan çok olur.