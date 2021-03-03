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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafe, restoran, kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? HES kodu nereden, nasıl alınır? İşte detaylar... Kafe, restoran, kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? HES kodu nereden, nasıl alınır? İşte detaylar...
Kafe, restoran, kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede HES kodu şartı dikkat çekti. İşte, Kafe, restoran, kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? HES kodu nereden, nasıl alınır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:17
Kafe, restoran, kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? HES kodu nereden, nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı. Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Ancak çok yüksek riskli grup içinde yer alan iller bu durumun dışında kalıyor. Mekanlarda girişte Hes kodu uygulamasının aranması ise zorunlu tutulacak. İşte, kafe, restoran, kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? HES kodu nereden, nasıl alınır? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı.
Konuşmasında restoran ve kafelerin faaliyetlerine de değinen Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelgede, restoran ve kafelerin açılmasına yönelik detaylar da yer aldı. İşte restoran ve kafelerin şu ifadeler yer aldı:
RESTORANLARA HES KODU UYGULAMASI
"Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir.
Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.