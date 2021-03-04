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Kafe restoran kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 04.03.2021 16:53
Güncelleme:04.03.2021 17:03
1 Mart itibariyle Türkiye koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme dönemi başladı. İstanbul'da denetimler ise sıklaştırıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Bağcılar'daki denetimlere katıldı. Kafe restoran kıraathane ve lokantalarda HES kodu zorunlu mu? Hangi önlemler alındı? Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ekiplerle birlikte denetimlere katıldı. İşte İstanbul'daki Kovid-19 denetimlerinde son durum...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelgede, restoran ve kafelerin açılmasına yönelik detaylar da yer aldı.

İşte restoran ve kafelerin şu ifadeler yer aldı:

"Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir.

Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir.

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir."

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