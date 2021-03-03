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Haberler Galeri Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?

Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?

İçişleri Bakanlığı, milyonların kontrollü normalleşme süreciyle ilgili takıldıkları konulara açıklık getirdi. Vatandaşların İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği sorular, 12 madde halinde cevaplandı. Bakanlık "Dernek lokalleri genelgeye tabi mi?", "Lokanta, kahvehane ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?", "Kahvehanelerde oyun oynanabilecek mi?" gibi soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 18:04
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Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?

Türkiye'de kontrollü normalleşme sürecine geçildi, vatandaş aklında kalanları bakanlığa sordu. İçişleri Bakanlığı, yeni normalleşme süreci hakkında sorulan soruları maddeler halinde cevapladı.

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Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?

Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?, Kahvehanelerde, internet kafelerde oyun oynanacak mı? Sauna, masaj salonu ve hamamlar genelgeye tabi mi? gibi sorular İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplandı.

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Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?
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Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?
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Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?
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