HaberlerGaleriKontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?
Kontrollü normalleşmede süreci hakkında sıkça sorulan sorular cevaplandı! Lokanta ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?
İçişleri Bakanlığı, milyonların kontrollü normalleşme süreciyle ilgili takıldıkları konulara açıklık getirdi. Vatandaşların İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği sorular, 12 madde halinde cevaplandı. Bakanlık "Dernek lokalleri genelgeye tabi mi?", "Lokanta, kahvehane ve kafelere HES kodu ile mi girilecek?", "Kahvehanelerde oyun oynanabilecek mi?" gibi soruları yanıtladı.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:05Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 18:04