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MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...
Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında okullar için verilen kararlar duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Haftada kaç gün okula gidileceği ve yüz yüze sınavların nasıl yapılacağı belli oldu. Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. İşte, Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 21:58
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