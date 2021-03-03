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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında okullar için verilen kararlar duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Haftada kaç gün okula gidileceği ve yüz yüze sınavların nasıl yapılacağı belli oldu. Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. İşte, Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 21:58
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MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde genelinde yüz yüze eğitime 2 Mart itibarı ile geçiş sağlandı. Kabine kararlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması yapılırken yüz yüze eğitime ilişkin esaslar ve belirlenen şartlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Hangi sınıfların ne zaman okullara başlayacağı merak ediliyor. İşte, okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

OKULLAR HANGİ İLLERDE, KAÇINCI SINIFLARA AÇILDI?

Edinilen son dakika bilgisine göre, düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak.

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MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

ORTAOKULLAR VE LİSELER İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler ve velileri tarafından okullar ne zaman açılacak konusu hakkında araştırmalar artış gösterirken MEB'den son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, haftada kaç gün okula gidilecek ve yüz yüze sınavlar nasıl olacak sorularına yanıt verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

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MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

Buna göre, 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

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MEB son dakika: Okullar 5, 6, 7 ve 9, 10, 11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2021 ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.

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