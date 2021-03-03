Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.