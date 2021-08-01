MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-14 Temmuz aralığında isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları kabul edilmişti. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler ilişik kesme işleminin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, il içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?