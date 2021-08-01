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Haberler Galeri MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-14 Temmuz aralığında isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları kabul edilmişti. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler ilişik kesme işleminin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, il içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 15:57
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MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre il içi ilişik kesme takviminde sona geliniyor. Atama sonuçlarına ulaşan öğretmenler, ilişik kesme için detayları gündemine alıyor. İşte, il içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

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MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

İL İÇİ GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021 il içi atama sonuçları 27 Temmuz itibarıyla açıklanıyor. Öğretmenler atama sonuçlarını e-Devlet kullanıcı hesabı ile ya da MEBBİS kullanıcı hesabı ile öğrenebilecekler.

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MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

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MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.