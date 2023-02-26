HaberlerGaleriJaponya'da afet anında devreye giriyor: İjo, kyojo, kojo! Bir çok üniversitenin bilimsel çalışmalarına konu oldu
Japonya'da afet anında devreye giriyor: İjo, kyojo, kojo! Bir çok üniversitenin bilimsel çalışmalarına konu oldu
Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler, Japonya'daki afet yönetimini "Japonya'da şirketler depremde kârının yüzde 40'ını bağışladı" başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı. Japonya'da doğal afetlere acil müdahalede üçlü bir sacayağının devreye girdiğini belirten Hülya Güler, "Bu üçlü sacayağı, acil durum planlamasının merkezinde oturuyor. Bu modelde Japonlar karşılıklı yardımı devlet yardımından önemli görüyorlar." ifadelerini kullandı.