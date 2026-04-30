İzmir'de Meles Çayı can çekişiyor! Yıllardır süren koku ve kirlilik neden çözülemiyor?

İzmir’in merkezinde yer alan Meles Çayı, uzun süredir devam eden kirlilik ve kötü koku sorunuyla yeniden gündemde. İzmir Alsancak bölgesinde vatandaşların günlük yaşamını etkileyen çevre sorunu, bilim insanları ve saha gözlemleriyle bir kez daha tartışma konusu oldu.

İzmir'in kalbi Alsancak bölgesinde yer alan Meles Çayı, yıllardır süregelen kirlilik ve çevre felaketiyle gündemden düşmüyor. Şehrin merkezinde, evlerin ve hastanelerin yanı başında yükselen dayanılmaz koku vatandaşları canından bezdirirken, sorunun neden çözülemediği sorusu ise hala cevabını bekliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki içler acısı durumu yerinde inceleyerek ihmaller zincirini gözler önüne serdi. İZMİR'DE MELES ÇAYI ALARM VERİYOR İZMİR'İN MERKEZİNDE DAYANILMAZ KOKU Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Burada inanılmaz bir kötü koku var ve bu kokuda durulacak gibi değil. Yıllardır bu haberleri yapıyoruz ancak İzmir'in göbeğinde, evlerin ve hastanelerin olduğu bu noktada vatandaşlar geçerken burunlarını tutmak zorunda kalıyor. İzmir neden bu kadar kötü kokuyor, altyapı neden bu kadar kötü?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ayçe ayrıca, kirliliğin önüne geçmek için denize dökülen betonların durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

(foto: ahaber.com.tr) "BU BİR BİYOLOJİK KATLİAMDIR" Kirliliğin nedenlerini bilimsel bir perspektifle ele alan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "2003 yılında buralarda piknik yapılırdı, deniz masmaviydi. Ancak daha sonra derelerin altını betonladılar. Bu bir biyolojik katliamdı. Şu anda denizle derenin ilişkisini kesmiş durumdalar. Derelerin altının betonlanması zaten başlı başına bir faciaydı. Bilime tamamen aykırı hareket ediliyor" ifadelerini kullandı. Yaşar, yapılan yanlış müdahalelerin körfezdeki ekosisteme büyük zarar verdiğini belirtti. YANLIŞ YÖNTEMLER CANLILARI ÖLDÜRÜYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kokuya karşı uyguladığı yöntemleri sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Kokuyu engellemek için denize kireç döküyorlar, modifiye kil ve alüminyum sülfat atıyorlar. Bunları yapmayın, canlıları öldürüyorsunuz. Güneşle canlının ilişkisini kesiyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri maalesef yaklaşık 22 yıldır bilimi dinlemiyorlar, ısrarla bildiklerini okuyorlar" sözleriyle belediyenin çevre politikasındaki hatalara dikkat çekti.