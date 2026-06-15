İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

4 BİN 100 KİŞİYİ İLGİLENDİREN DEV KRİZ Sıcak bölgedeki eyleme katılanların sayısı kadar, bu krizin toplamda kaç kişiyi etkilediği de dikkat çeken bir başka detay oldu. Sürecin kapsamını açıklayan Sefer Ayçe, "Bu görüşmeler yaklaşık 4 bin 100 kişiyi yakından ilgilendiriyor; şu anda sahada aktif olarak yürüyüş yapan yaklaşık 1500 işçi var ancak krizin faturası binlerce çalışanı bekliyor. Birazdan bir basın açıklaması yapılması bekleniyor ve biz de o anları saniye saniye ekranlarınıza taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Burada işçiler adına açıklamada bulunan Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile mart ayından bu yana sürdürdüğümüz, 2026-2028 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne yazık ki uyuşmazlıkla sonuçlandı. Bu sözleşmeler; İZDOĞA A.Ş., İZSU Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan toplam 4 bin üyemizi doğrudan ilgilendirmekte" dedi.

"KAZANILMIŞ SOSYAL HAKLARIMIZI GASBETME GİRİŞİMLERİNDEN VAZGEÇİN"

Vardiya usulü çalışanların zaten işin gereği olarak çalıştıklarını belirten Atalay, "Bu Toplu sözleşmede de yer alıyor. Biz vardiya sistemi dışında tüm çalışanları, 'Ben istediğim gün çalıştırır, istediğim günü de tatil günü yaparım' anlayışına karşıyız. Çağdışı dayatmalara asla boyun eğmeyecek, haklarımızı sonuna kadar savunacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine açık çağrımızdır: Masada sözlü olarak uzlaşılan maddelerde imzadan kaçmaktan vazgeçin. Pazar gününü hafta tatili olmaktan çıkarma dayatmasından vazgeçin. İşçinin emeğinden, sosyal hayatından tasarruf etmek anlamına gelecek olan, toplu iş sözleşmeleriyle kazanılmış sosyal haklarımızı gasp etme girişimlerinden vazgeçin" diye konuştu