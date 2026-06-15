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İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

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ahaber.com.tr - Özel Haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aylardır süregelen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün adeta kriz hattına dönüştü. Gün boyu süren kritik pazarlıklardan uzlaşı çıkmaması üzerine sabrı taşan belediye işçileri, şehri adeta eylem alanına çevirdi. Basmane'den Kültürpark'a uzanan öfke seli, "sadaka değil hakkımızı istiyoruz" pankartlı yazılarla belediye hizmet binasının kapılarına dayandı. A Haber ekibi, 1500 işçinin belediye binasını kuşattığı o sıcak teması yerinden, takip etti.

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 1

İzmir büyükşehir belediyesi'ne bağlı izdoğa a.ş., izsu a.ş. ve izulaş a.ş.'de örgütlü belediye-iş sendikası izmir 2 no'lu şubeleri bugün 2026-2028 dönem toplu iş sözleşmesi (tis) görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle eyleme başladı.

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 2

1500 İŞÇİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Belediye yönetimi ile sendika arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, İzmir sokaklarında gerilim zirve yaptı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, sahadaki o sıcak atmosferi, "İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmelerinde kriz var; kriz olunca da tabii ki her zaman bildik görüntüler, işçiler sokakta. Şu anda tam 1500 işçi sokaklara döküldü ve haklarını aramak için seslerini yükseltiyorlar" sözleriyle aktardı.

İZMİR'DE TOPLU SÖZLEŞME KRİZİ

Ayçe, gün boyu devam eden görüşmelerden somut bir sonuç alınamaması üzerine Belediye-İş Sendikasına bağlı binlerce emekçinin düğmeye bastığını bildirdi.

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 3

BASMANE'DEN KÜLTÜRPARK'A ÖFKE YÜRÜYÜŞÜ
Eylemin başlangıç noktası ve izlediği rota, İzmir'in kalbinde tarihi bir tanıklığa sahne oldu. Kalabalığın kararlılığını vurgulayan Sefer Ayçe, "Sendika önünde toplanan yaklaşık 1500 işçi, İzmir Fuarı (Kültürpark) içinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binasına doğru yürüyüşe geçti. Basmane'de toplanan çalışanlar, sloganlar eşliğinde belediye hizmet binasına giriş yaptılar" ifadelerini kullandı. İşçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu yürüyüş sırasında atılan sloganlar, İzmir semalarında yankılandı.

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 4

SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ: PANKARTLARDAKİ ÇIĞLIK
İşçilerin talepleri ve belediye binası önündeki duruşları, krizin teknik boyutunu da gözler önüne serdi. Pankartlardaki çarpıcı mesajlara dikkat çeken Sefer Ayçe, "İşçilerin ellerindeki pankartlara baktığımızda 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz' yazısı dikkat çekiyor; çalışanlar emeklerinin karşılığını almak için belediyenin önüne kadar gelerek kararlılıklarını bir kez daha gösterdiler" şeklinde konuştu. Eylem alanındaki atmosferin oldukça gergin olduğu, işçilerin belediye yönetimine olan tepkisinin çığ gibi büyüdüğü gözlemlendi.

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 5

UZLAŞMA GİRİŞİMİ DE SONUÇSUZ KALDI
Eylem patlak vermeden hemen önce kapalı kapılar ardında yaşanan son manevralar da krizi durdurmaya yetmedi. O anların perde arkasını aralayan Sefer Ayçe, "Aslında eylem öncesinde taraflar arasında son bir uzlaşma girişimi yaşandı; belediye yönetiminin çağrısıyla sendika temsilcileri yeniden masaya oturdu ancak kritik başlıklarda anlaşma sağlanamadı. Görüşmeler bir kez daha sonuçsuz kalınca, işçiler sokaklara döküldü" sözleriyle müzakere masasının nasıl devrildiğini anlattı.

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 6

4 BİN 100 KİŞİYİ İLGİLENDİREN DEV KRİZ
Sıcak bölgedeki eyleme katılanların sayısı kadar, bu krizin toplamda kaç kişiyi etkilediği de dikkat çeken bir başka detay oldu. Sürecin kapsamını açıklayan Sefer Ayçe, "Bu görüşmeler yaklaşık 4 bin 100 kişiyi yakından ilgilendiriyor; şu anda sahada aktif olarak yürüyüş yapan yaklaşık 1500 işçi var ancak krizin faturası binlerce çalışanı bekliyor. Birazdan bir basın açıklaması yapılması bekleniyor ve biz de o anları saniye saniye ekranlarınıza taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 7

Burada işçiler adına açıklamada bulunan Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile mart ayından bu yana sürdürdüğümüz, 2026-2028 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne yazık ki uyuşmazlıkla sonuçlandı. Bu sözleşmeler; İZDOĞA A.Ş., İZSU Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan toplam 4 bin üyemizi doğrudan ilgilendirmekte" dedi.

"KAZANILMIŞ SOSYAL HAKLARIMIZI GASBETME GİRİŞİMLERİNDEN VAZGEÇİN"

Vardiya usulü çalışanların zaten işin gereği olarak çalıştıklarını belirten Atalay, "Bu Toplu sözleşmede de yer alıyor. Biz vardiya sistemi dışında tüm çalışanları, 'Ben istediğim gün çalıştırır, istediğim günü de tatil günü yaparım' anlayışına karşıyız. Çağdışı dayatmalara asla boyun eğmeyecek, haklarımızı sonuna kadar savunacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine açık çağrımızdır: Masada sözlü olarak uzlaşılan maddelerde imzadan kaçmaktan vazgeçin. Pazar gününü hafta tatili olmaktan çıkarma dayatmasından vazgeçin. İşçinin emeğinden, sosyal hayatından tasarruf etmek anlamına gelecek olan, toplu iş sözleşmeleriyle kazanılmış sosyal haklarımızı gasp etme girişimlerinden vazgeçin" diye konuştu

İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz 8
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