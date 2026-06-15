İzmir'de belediye işçilerinden protesto: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aylardır süregelen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün adeta kriz hattına dönüştü. Gün boyu süren kritik pazarlıklardan uzlaşı çıkmaması üzerine sabrı taşan belediye işçileri, şehri adeta eylem alanına çevirdi. Basmane'den Kültürpark'a uzanan öfke seli, "sadaka değil hakkımızı istiyoruz" pankartlı yazılarla belediye hizmet binasının kapılarına dayandı. A Haber ekibi, 1500 işçinin belediye binasını kuşattığı o sıcak teması yerinden, takip etti.
İzmir büyükşehir belediyesi'ne bağlı izdoğa a.ş., izsu a.ş. ve izulaş a.ş.'de örgütlü belediye-iş sendikası izmir 2 no'lu şubeleri bugün 2026-2028 dönem toplu iş sözleşmesi (tis) görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle eyleme başladı.
1500 İŞÇİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Belediye yönetimi ile sendika arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, İzmir sokaklarında gerilim zirve yaptı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, sahadaki o sıcak atmosferi, "İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmelerinde kriz var; kriz olunca da tabii ki her zaman bildik görüntüler, işçiler sokakta. Şu anda tam 1500 işçi sokaklara döküldü ve haklarını aramak için seslerini yükseltiyorlar" sözleriyle aktardı.
Ayçe, gün boyu devam eden görüşmelerden somut bir sonuç alınamaması üzerine Belediye-İş Sendikasına bağlı binlerce emekçinin düğmeye bastığını bildirdi.
BASMANE'DEN KÜLTÜRPARK'A ÖFKE YÜRÜYÜŞÜ
Eylemin başlangıç noktası ve izlediği rota, İzmir'in kalbinde tarihi bir tanıklığa sahne oldu. Kalabalığın kararlılığını vurgulayan Sefer Ayçe, "Sendika önünde toplanan yaklaşık 1500 işçi, İzmir Fuarı (Kültürpark) içinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binasına doğru yürüyüşe geçti. Basmane'de toplanan çalışanlar, sloganlar eşliğinde belediye hizmet binasına giriş yaptılar" ifadelerini kullandı. İşçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu yürüyüş sırasında atılan sloganlar, İzmir semalarında yankılandı.
SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ: PANKARTLARDAKİ ÇIĞLIK
İşçilerin talepleri ve belediye binası önündeki duruşları, krizin teknik boyutunu da gözler önüne serdi. Pankartlardaki çarpıcı mesajlara dikkat çeken Sefer Ayçe, "İşçilerin ellerindeki pankartlara baktığımızda 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz' yazısı dikkat çekiyor; çalışanlar emeklerinin karşılığını almak için belediyenin önüne kadar gelerek kararlılıklarını bir kez daha gösterdiler" şeklinde konuştu. Eylem alanındaki atmosferin oldukça gergin olduğu, işçilerin belediye yönetimine olan tepkisinin çığ gibi büyüdüğü gözlemlendi.
UZLAŞMA GİRİŞİMİ DE SONUÇSUZ KALDI
Eylem patlak vermeden hemen önce kapalı kapılar ardında yaşanan son manevralar da krizi durdurmaya yetmedi. O anların perde arkasını aralayan Sefer Ayçe, "Aslında eylem öncesinde taraflar arasında son bir uzlaşma girişimi yaşandı; belediye yönetiminin çağrısıyla sendika temsilcileri yeniden masaya oturdu ancak kritik başlıklarda anlaşma sağlanamadı. Görüşmeler bir kez daha sonuçsuz kalınca, işçiler sokaklara döküldü" sözleriyle müzakere masasının nasıl devrildiğini anlattı.