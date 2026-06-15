Ankara Havalimanı hizmete açıldı! İşte dev projenin özellikleri: 44 uçaklık park kapasiteli
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yollarını hizmete açtı. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği havalimanına ilişkin Başkan Erdoğan, "Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik." dedi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yalnızca 8 ay gibi rekor bir sürede, gece-gündüz demeden çalışan ekiplerimizle büyük bir başarıya imza attık" ifadesini kullandı.
Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla hizmete açıldı. Tören Ankara Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
Törende konuşan Başkan Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde payı olan bakanlıkları, kurumları, firmaları ve projeye katkı veren herkesi tebrik etti.
2026 senesinin her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören 100 milyonlarca kardeşimizin yarınları için uğraşıyoruz."
Başkan Erdoğan, 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 farklı ülkeden 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği Sıfır Atık Forumu'nu İstanbul'da icra ettiklerini anımsatarak, "Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve devamında Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi Türkiye'de toplanacak. Kasım'da 197 ülkeden 100 binin üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.'sini gerçekleştireceğiz. Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız." dedi.
"TÜRKİYE, ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN KALBİNİN ATTIĞI YER OLMAYA BAŞLAMIŞTIR"
Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfının yabancı heyet ziyaretlerinde de görüldüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Özellikle Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Tabii bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır."
"ESENBOĞA HAVALİMANI BUGÜN YILLIK 15 MİLYON CİVARINDA YOLCUYA HİZMET VERİYOR"
9 günlük bayram tatili boyunca Türkiye'deki havalimanlarının tamamında 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleştiğini anımsatan Başkan Erdoğan, "7 milyon 618 bin yolcuya hizmet sunuldu. Esenboğa Havalimanı'mız 2 bin 557 uçak trafiği ve 382 bin yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 4. havalimanı oldu. 20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Nereden nereye?" ifadelerini kullandı.
"ANKARA HAVALİMANI'NIN HİZMETE GİRMESİYLE ESENBOĞA'NIN HEM HAVAYOLU HEM KARAYOLU TRAFİĞİNDE RAHATLAMA OLACAKTIR"
Başkan Erdoğan, artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığına dikkati çekerek "Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem havayolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır" dedi.
Ankara Havalimanı'yla başkente sadece yeni bir proje kazandırmakla kalmadıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik."
44 UÇAK EŞ ZAMANLI PARK EDEBİLECEK Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettiklerini de dile getiren Başkan Erdoğan, "160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave, paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik." diye konuştu.
"4 BİN 800 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP DEVLET KONUKEVİ BURADA İNŞA EDİLDİ"
Başkan Erdoğan ayrıca, pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemlerini, yaklaşma ışıklarını, yönlendirme levhalarını uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarına göre modernize ettiklerini de kaydetti.
Başkan Erdoğan, "Diğer taraftan 4 bin 800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip Devlet Konukevi de burada inşa edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanı'mızı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik." dedi.
Başkent Havacılık Köprüsü ve Bağlantı Yolları hakkında da açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"140 metre uzunluğundaki Başkent Havacılık Köprümüz yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanı'mızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum."
BAKAN URALOĞLU: "BUGÜN 133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA UÇUYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'deki hayallerin büyüdüğünü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan cesur adımlarla gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Havayolu halkın yolu olacak, dediniz ve yüksek vizyonunuzla Türk Sivil Havacılığı tarihinin en önemli büyüme dönemini yaşattınız. Bu vizyonla 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız, inşallah. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. Yine, 2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken, 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.
"AVRUPA'DA 3'ÜNCÜ, DÜNYADA 7'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK" Başkan Erdoğan'nın vizyoner liderliğinde Türkiye'nin havacılık altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara'yı hem Türkiye'nin hem de küresel diplomasinin en önemli gökyüzü kapılarından biri haline getiriyoruz. Normal şartlarda yıllarca sürecek devasa bir altyapı dönüşümünü yüksek koordinasyon ve yoğun mesaiyle rekor bir sürede tamamlayarak; Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarıp, geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş-kalkış yapabileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.
ÇALIŞMALAR 8 AYDA TAMAMLANDI
Uraloğlu, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bu kritik dönemde, dünya liderlerinin ağırlanacağı protokol trafiğini en üst düzeyde sağlamak için yalnızca 8 ay gibi rekor bir sürede, gece-gündüz demeden çalışan ekiplerimizle büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.
-"Kızılay Merkeze 17 Km Mesafede Modern Bir Havalimanı Kazandırdık"
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 km'lik bağlantı yolunu tamamladıklarını belirten Uraloğlu, "140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze 17 km mesafede modern bir havalimanı kazandırdık." dedi.
Bazı çevrelerin "gerek yoktu" eleştirilerini anımsatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak güvenlik amaçlı sadece üst düzey diplomatik zirveler, hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanları dünya genelinde zaten mevcuttur. Bunlara Fransa'dan, İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden örnekler verebiliriz. Bu noktada Ankara Havalimanı da bölgesel güvenlik dinamiklerimiz, yoğun diplomatik trafiğimiz ve stratejik konumumuz nedeniyle ülkemizin ihtiyacı olan bir tesisti. Ve Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Diplomasi Yüzyılı yapmanın da en güçlü altyapılarından biri oldu. Ankara Havalimanı'nın bugün kazandığı bu modern kimlik, Ankara'yı sadece bir başkent olmanın ötesine taşıyor; onu dünyanın önde gelen devletlerinin liderlerini en güvenli ve onurlu şekilde ağırlayan küresel bir diplomasi üssü haline getiriyor."
-"Ankara, Dünyanın Dikkatle İzleyeceği Büyük Bir Hava Operasyonuna Hazır Durumdadır"
Havalimanının yeni kapasitesiyle yaklaşmakta olan NATO Zirvesi'ne önemli katkı sunacağını da belirten Uraloğlu, "Zirve sonrasında THK Üniversitesi'nin eğitim uçuşlarına da ayrıca ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Ankara, NATO Zirvesi öncesinde dünyanın dikkatle izleyeceği büyük bir hava operasyonuna hazır durumdadır. 43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Ankara'da bir araya geleceği NATO Zirvesi öncesinde, 60'tan fazla hava aracına ev sahipliği yapacak olan Ankara hava sahasında tarihi bir trafik yoğunluğu yöneteceğiz." açıklamasında bulundu.