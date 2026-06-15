"ANKARA HAVALİMANI'NIN HİZMETE GİRMESİYLE ESENBOĞA'NIN HEM HAVAYOLU HEM KARAYOLU TRAFİĞİNDE RAHATLAMA OLACAKTIR" Başkan Erdoğan, artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığına dikkati çekerek "Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem havayolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır" dedi. "PİST UZUNLUĞUNU 2 BİN 450 METREDEN 3 BİN METREYE, PİST GENİŞLİĞİNİ İSE 42 METREDEN 60 METREYE ÇIKARDIK" Ankara Havalimanı'yla başkente sadece yeni bir proje kazandırmakla kalmadıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik."

44 UÇAK EŞ ZAMANLI PARK EDEBİLECEK

Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettiklerini de dile getiren Başkan Erdoğan, "160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave, paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik." diye konuştu.

"4 BİN 800 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP DEVLET KONUKEVİ BURADA İNŞA EDİLDİ" Başkan Erdoğan ayrıca, pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemlerini, yaklaşma ışıklarını, yönlendirme levhalarını uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarına göre modernize ettiklerini de kaydetti. Başkan Erdoğan, "Diğer taraftan 4 bin 800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip Devlet Konukevi de burada inşa edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanı'mızı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik." dedi.

Başkent Havacılık Köprüsü ve Bağlantı Yolları hakkında da açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "140 metre uzunluğundaki Başkent Havacılık Köprümüz yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanı'mızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum."

BAKAN URALOĞLU: "BUGÜN 133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA UÇUYORUZ" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'deki hayallerin büyüdüğünü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan cesur adımlarla gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Havayolu halkın yolu olacak, dediniz ve yüksek vizyonunuzla Türk Sivil Havacılığı tarihinin en önemli büyüme dönemini yaşattınız. Bu vizyonla 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız, inşallah. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. Yine, 2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken, 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.