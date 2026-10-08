İzmir’in yıllardır çözülemeyen sorunlarına neşter! AK Parti belediyeciliği dönemi başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte kentte yeni bir dönem başlıyor. Bu kapsamda İzmir'de yıllardır çözüm bekleyen çöp, Körfez, ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşüm sorunları için yeni adımlar atılması bekleniyor. İşte detaylar...
İzmir tarihinde ilk kez AK Parti belediyeciliği ile tanışacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte, kentte yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunların giderilmesine yönelik yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
Tugay'ın AK Parti'ye katılımı, özellikle altyapı, ulaşım, çevre, kentsel dönüşüm ve Körfez'deki kirlilik gibi uzun süredir gündemde olan sorunların çözümü konusunda beklentileri artırdı. Kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına yönelik kapsamlı adımlar atılması ve hizmet odaklı yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İzmir'de başlayacak yeni dönemde, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor
"İZMİR'İ GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR"
Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" açıklaması yaparken, hizmeti ön plana koyan AK Parti belediyeciliği ile kentin kronikleşen sorunlarını çözmek için önemli adımlar atılması bekleniyor. Kentte yıllardır çözüm bekleyen sorunların başında, Körfez'deki kirlilik, çöp dağları, altyapı ve ulaşım sorunları geliyor.
ÇÖPLERDEN ETRAFA YAYILAN PİS KOKU VATANDAŞA YAZ GÜNÜ KAPI PENCERE KAPATTIRDI
Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir'deki CHP'li belediyelerin işbilmezliği vatandaşı vurdu. Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Buca, Bayraklı belediyeleri aradan geçen 2 yıllık süreçte işçi ve memur eylemlerinin değişmez adresi haline geldi. İşçi maaşları ile memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen Sosyal Denge Tazminatları zamanında ödenmeyince Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar ve Buca belediyelerinde görev yapan işçi ve memurlar iş bıraktı. Çalışanların iş bırakması sonucu kentin en fazla nüfus barındıran ilçelerinde cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. Çöplerden etrafa yayılan pis koku vatandaşa yaz günü kapı pencere kapattırdı. Yeni dönemde ilk etapta çöp sorununu çözmek için önemli adımlar atılacak. Çiğli Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılması ile birlikte kentte yaşanan çöp sorununa kalıcı çözümler getirilecek. Bergama ve Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesislerine yenileri eklenecek.
KÖRFEZDE KİRLİLİĞE ÇÖZÜM
İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik de mercek altına alınacak. Körfezi kirletenlere ağır yaptırımlar uygulanacak. İç körfezdeki kirliliğin önüne geçilmesi ile birlikte başta balık ölümleri olmak üzere birçok olumsuzluğun da önüne geçilmiş olacak. İzmir Körfezi kirliliğe bağlı olarak etrafa yayılan pis kokusu ile değil, canlı türlerinin arttığı masmavi suyu ile anılacak. Büyük Kanal Projesi kapsamında Çiğli'de inşa edilen ve zamanla gerekli yatırımlar yapılmadığı için çürüme noktasına gelen Atık Su Arıtma Tesisi'nde büyük revizyona gidilecek. Öncelikle arıtma sonrası çıkan çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine ilişkin tesis modernize edilerek yeniden devreye alınacak. Böylece özellikle yaz aylarında arıtma tesisinden çevreye yayılan ve şehrin üstüne kâbus gibi çöken pis koku da böylece önlenmiş olacak.
ASFALT SEFERBERLİĞİ
İzmir'de adeta köstebek yuvası haline dönüşmüş olan bozuk yollar için kent genelinde asfaltlama seferberliği başlatılacak. Kentin en ücra köşelerine kadar asfaltlama çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Böylece bozuk yollardan kaynaklı araç arızaları ile meydana gelen kazalar da minimuma inecek.
MAĞDURLARA UMUT
CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte İZBB'nin kurumsal yapısına güvenen binlerce aileyi mağdur etmişti. Kooperatif yolsuzluğu soruşturması kapsamında Soyer ve Aslanoğlu tutuklanmıştı. Depreme dayanıklı sağlıklı konutlara kavuşma hayali kuran 5 bine yakın aile mağdur olmuştu. 2 yılda bitmesi öngörülen kentsel dönüşüm projeleri aradan 5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı. Yeni dönemle birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verilecek. Kentsel dönüşüm anlamında seferberlik ilan edilecek. Dar gelirli vatandaşlar uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak.