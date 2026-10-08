KENT İÇİ ULAŞIM RAHATLATILACAK İzmir'in başta gelen sorunlarından biri ulaşım. Kentte yıllardır adeta kangrene dönen trafik çilesi sürüyor. AK Parti belediyeciliğiyle ulaşımda yeni adımlar adılması bekleniyor. Başta ikinci çevre yolu olmak üzere açılacak yeni bulvar ve raylı sistem yatırımları ile İzmirlilere saç baş yoldurtan kronikleşmiş trafik sorunu ortadan kalkacak.

İZMİR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in ortak geleceği için sergilediği yapıcı yaklaşım ve sorumluluk anlayışı nedeniyle Cemil Tugay'la birlikte şehrin ortak meselelerinde el ele çalışacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını, İzmir'in geleceği ve yerel hizmetler adına tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Kırkpınar, "İzmir'in geleceği ve yerel hizmetler adına tarihi bir dönüm noktası. İzmir'in makûs talihini el birliğiyle değiştirmek, ideolojik tıkanıklıkları aşarak tamamen hizmet üretmek adına çok büyük bir adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde gerçeğe dönüştürdük. Hemşerilerimize, İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını "Demokrat İzmir için yepyeni bir adım" olarak nitelendirdi. İnan, İzmir'in makûs talihini değiştirecek ve şehrin geleceğine yön verecek büyük bir adımı Cumhurbaşkanı liderliğinde attıklarını belirterek, "Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti ailemize katılımı, şehrimiz için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Şimdi İzmir vakti..." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Güzel İzmir'imize AK Belediyecilik hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız liderliğinde millete hizmeti merkeze alan bir anlayışla, kentimizin her köşesine değer katacak eserleri, yatırımları ve projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yıllardır hizmete hasret kalan İzmir'i gerçek belediyecilikle buluşturmak ve hemşehrilerin beklentilerini icraatla taçlandırmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.