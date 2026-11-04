Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı
İzmir'in akışkan çikolatalı bombasına Erzurum'dan rakip çıktı. Erzurumlu baklava ustası Selami Atiş, coğrafi işaretli Karnavas dut pekmezi, yerli ceviz ve tereyağıyla "Erzurum bombası" adı verilen yeni bir tatlı üretti. İzmir bombasındaki kakaolu fındık kremasının yerine pekmez ve ceviz kullanılan yöresel lezzet, özellikle kış aylarında enerji vermesi hedefiyle dikkat çekti. İşte Erzurum'un yeni tatlısı ve ustasının açıklamaları...
İnce ve çıtır kurabiye hamuru içerisine akışkan kakaolu fındık kreması doldurularak hazırlanan İzmir bombasına Dadaşlar diyarından rakip geldi.
Erzurumlu baklava ustası Selami Atiş, kentin coğrafi işaretli meşhur dut pekmezi ve yerli cevizi harmanlayarak "Erzurum bombası" adını verdiği yeni bir yöresel tatlı üretti.
İşte İzmir bombasının rakibi Erzurum bombası ve yeni lezzetin hikayesi...
İzmir bombasındaki kakaolu fındığın yerine pekmez ve ceviz kullanılarak hazırlanan Erzurum bombası, özellikle yerel ürün ve tatların bir araya getirilmesiyle tatlı sevenlere farklı bir lezzet rotası sunuyor.
ERZURUM BOMBASINDA COĞRAFİ İŞARETLİ PEKMEZ VAR
İzmir bombasının çıtır kurabiye hamuru konseptinden ilham alınarak geliştirilen yeni lezzette, endüstriyel kakaolu fındık kreması yerine tamamen doğal yerel ürünler kullanıldı.
Erzurum'un ünlü Karnavas dut pekmezi ve kaliteli yerli ceviz içiyle doldurulan incecik hamur topları, fırından çıktığı anda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Özellikle kış aylarında dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, bu tatlının yüksek besin değeriyle tam bir enerji deposu olması hedefleniyor.
ERZURUM BOMBASI KIŞ AYLARINDA ENERJİ VERECEK
Erzurum bombasını keşfeden ve üreten Selami Atiş, özellikle soğuğuyla bilinen Erzurum'da kış aylarında insanlara enerji verecek tatlının şimdiden sıkça sorulduğunu ifade etti.
Yerel ürün ve tatların senteziyle üretilen fırından yeni çıkmış akışkan pekmezli Erzurum bombası, hem hafifliği hem de doğallığıyla tatlı severlerden tam not aldı.