Kentteki tatlı kültürüne yeni bir soluk getiren yenilikçi lezzet, özellikle kış mevsimi öncesinde hem yerli halkın hem de şehre gelen turistlerin odak noktası haline geldi.

"BU SOĞUK GÜNLERDE İNSANLARA HEM ŞİFA OLACAK"

Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Selami usta, Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirtti.

Atiş, "İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik. Erzurum, kış aylarında oldukça sert ve soğuk bir iklime sahip.