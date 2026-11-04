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Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'in akışkan çikolatalı bombasına Erzurum'dan rakip çıktı. Erzurumlu baklava ustası Selami Atiş, coğrafi işaretli Karnavas dut pekmezi, yerli ceviz ve tereyağıyla "Erzurum bombası" adı verilen yeni bir tatlı üretti. İzmir bombasındaki kakaolu fındık kremasının yerine pekmez ve ceviz kullanılan yöresel lezzet, özellikle kış aylarında enerji vermesi hedefiyle dikkat çekti. İşte Erzurum'un yeni tatlısı ve ustasının açıklamaları...

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 1

İnce ve çıtır kurabiye hamuru içerisine akışkan kakaolu fındık kreması doldurularak hazırlanan İzmir bombasına Dadaşlar diyarından rakip geldi.

İZMİR BOMBASI'NA RAKİP ÇIKTI! ERZURUM'UN YENİ LEZZETİ ŞAŞIRTTI

Erzurumlu baklava ustası Selami Atiş, kentin coğrafi işaretli meşhur dut pekmezi ve yerli cevizi harmanlayarak "Erzurum bombası" adını verdiği yeni bir yöresel tatlı üretti.

İşte İzmir bombasının rakibi Erzurum bombası ve yeni lezzetin hikayesi...

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 2

İzmir bombasındaki kakaolu fındığın yerine pekmez ve ceviz kullanılarak hazırlanan Erzurum bombası, özellikle yerel ürün ve tatların bir araya getirilmesiyle tatlı sevenlere farklı bir lezzet rotası sunuyor.

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 3

ERZURUM BOMBASINDA COĞRAFİ İŞARETLİ PEKMEZ VAR
İzmir bombasının çıtır kurabiye hamuru konseptinden ilham alınarak geliştirilen yeni lezzette, endüstriyel kakaolu fındık kreması yerine tamamen doğal yerel ürünler kullanıldı.

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 4

Erzurum'un ünlü Karnavas dut pekmezi ve kaliteli yerli ceviz içiyle doldurulan incecik hamur topları, fırından çıktığı anda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Özellikle kış aylarında dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, bu tatlının yüksek besin değeriyle tam bir enerji deposu olması hedefleniyor.

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 5

ERZURUM BOMBASI KIŞ AYLARINDA ENERJİ VERECEK
Erzurum bombasını keşfeden ve üreten Selami Atiş, özellikle soğuğuyla bilinen Erzurum'da kış aylarında insanlara enerji verecek tatlının şimdiden sıkça sorulduğunu ifade etti.

Yerel ürün ve tatların senteziyle üretilen fırından yeni çıkmış akışkan pekmezli Erzurum bombası, hem hafifliği hem de doğallığıyla tatlı severlerden tam not aldı.

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 6

Kentteki tatlı kültürüne yeni bir soluk getiren yenilikçi lezzet, özellikle kış mevsimi öncesinde hem yerli halkın hem de şehre gelen turistlerin odak noktası haline geldi.

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 7

"BU SOĞUK GÜNLERDE İNSANLARA HEM ŞİFA OLACAK"
Yeni ürünü keşfeden ve işletmesinde üretmeye başlayan Selami usta, Erzurum'un zengin gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini belirtti.

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 8

Atiş, "İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik. Erzurum, kış aylarında oldukça sert ve soğuk bir iklime sahip.

Tam bir şifa deposu! İzmir bombasına Erzurum'dan rakip çıktı 9

Bu soğuk günlerde insanlara hem şifa olacak hem de yüksek enerji verecek doğal bir tatlı arayışındaydık. Geleneksel ürünlerimizi modern bir sunumla birleştirince ortaya atom gibi, adeta bomba gibi bir lezzet çıktı. Şimdiden tadan misafirlerimiz sıklıkla sormaya ve sipariş vermeye başladı" dedi.

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