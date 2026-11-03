Dilan'ı çocuklarının önünde vurmuştu! Eski eşten kan donduran sözler: Son duanı et, seni öldüreceğim
Adana'da eski eşi Ali Kaplan tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla bacaklarından vurulan biyolog Dilan Öztürk, saldırı sırasında kendisine "Son duanı et, seni öldüreceğim" denildiğini anlattı. Kaplan hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istenirken Öztürk, serbest kalması halinde kendisini öldüreceğinden korktuğunu söyledi.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde oturan biyolog Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü müteahhit Ali Kaplan'dan 2023'te boşandı. Boşanmanın ardından tehdit edildiğini belirten Öztürk, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Tehditlerin sona ermesi üzerine kararı uzatmayan Öztürk, 26 Mart'ta çocukları A.K. (5) ve Ş.K.'yi (7) okula götürmek için evden çıktı. Sabah saatlerinde Öztürk'ü arayan Kaplan, çocuklarıyla görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra apartmandan çocuklarıyla çıkan Öztürk'ün önünü kesen Kaplan, tabancayla ateş ederek eski eşini bacaklarından yaraladı. Ardından otomobilini Dilan Öztürk'ün üzerine sürdüğü öne sürülen Kaplan, çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Ali Kaplan, ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Kaplan, tutuklandı.
28 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Ali Kaplan hakkında hazırlanan iddianameyle, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, olay günü çocuklarını okula götürmek için evinden çıkan Dilan Öztürk'ün karşılaştığı Kaplan tarafından tabancayla bacaklarından vurulduğu ve tehdit edildiği belirtildi. Kaplan hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'Silahla tehdit' suçundan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.
"ELİME HAMLE YAPINCA TABANCA PATLADI"
Savunmasında Kaplan, "Olay günü çocuklarımı okula götürmek için Dilan'ın evinin önüne gittim. Burada kendisi bana hakaret etti. Bu duruma sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım ancak Dilan'ın elime hamle yapmasıyla tabanca patladı. Devamında tabancayla 2 ya da 3 kez toprak alana doğru ateş ettim" dedi.
"SON DUANI ET SENİ ÖLDÜRECEĞİM"
Sanık Ali Kaplan'ın 12 Kasım'da mahkeme heyetinin karşısına çıkacağını belirten Dilan Öztürk, vurulduğu yerde açıklama yaptı. Öztürk, "Olay günü çocuklarımı okula götürecektim. Sabah eski eşim beni aramıştı, çocuklarla telefonda konuşmak istedi. Bana, çocukları arkadaşımın okula bırakmasını istediğini söyledi. Ben de kabul etmedim ve kendim bırakacağımı söyledim. Sonrasında evden aşağı indim. Kendisi apartman girişinin sol tarafında bulunan boş kısma saklanmıştı. Ben çocuklarla çıktığımda arkamızdan çıkarak 'Selam' dedi ve elini sol göğsüne götürerek silahını çıkardı. Ben çocuklarımı itekledim. Kendisiyle bir arbede yaşamadım.