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İstanbul'u kana bulayan terörist Ahlam Albashir Küçükçekmece'de yakalanmıştı! A Haber hücre evinden çıkanları görüntüledi

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırıda yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashir'in evinde ele geçirilenler de ortaya çıktı. Hücre evinden, 3380 dolar, 5800 euro, 10 bin lira nakit para, 7 adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kuru sıkı tabanca ve mermiler çıktı.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 14:56
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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir Küçükçekmece’de yakalanmıştı! A Haber hücre evinden çıkanları görüntüledi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra Esenler'deki örgüt evine giden ve paralarla ziynet eşyalarını alarak gittiği İstanbul Küçükçekmece'deki Hücre Evi'nde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in gözaltına alındığı adreste ele geçirilenlerin detaylarına ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir Küçükçekmece’de yakalanmıştı! A Haber hücre evinden çıkanları görüntüledi

Hücre Evi'nde üç bin 380 Amerikan Doları, beş bin 800 Euro, 10 bin lira nakit para, yedi adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir Küçükçekmece’de yakalanmıştı! A Haber hücre evinden çıkanları görüntüledi

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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir Küçükçekmece’de yakalanmıştı! A Haber hücre evinden çıkanları görüntüledi

Öte yandan A Haber, teröristin yakalandığı evin içini görüntüledi.

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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir Küçükçekmece’de yakalanmıştı! A Haber hücre evinden çıkanları görüntüledi

Güvenlik güçleri tarafından Küçükçekmece, Gecekuşu Sokak'ta gözaltına alınan terörist, yaşlı bir kadınla birlikte misafir diye getirildi. Her şeyden habersiz olan Suriyeli ailenin yanına getirilen hain, patlamadan sonra 5 dakika oturup mesajlaştıktan sonra ev soğuk bahanesiyle sobayı yakıp kıyafetlerini yakmak istedi.