İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan'a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar! Bomba için adres Adana...

Ankarada İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası detaylar ortaya çıkarken alçak saldırı öncesi aracı kullanan veteriner Mikail Bozlağan'dan gasbedildiği ortaya çıktı. Yol kenarında aile izlenimi veren ve otostop çeken teröristler Mikail Bozlağan'ın aracını durdurdu. Bozlağan'ı ikna etmek için yanlarına kadın ve çocuk da alan teröristler kendilerini davulcu olarak tanıttı. Diğer yandan saldırı öncesinde Bozlağan'ın öldürülmesi sonrası teröristlerin araca bombayı Adana'da yüklediği ortaya çıktı. Diğer yandan A Haber muhabiri Murat Onur PKK'lı teröristlerin veteriner teknisyeni şehit ettiği alana gitti. İşte o görüntüler...