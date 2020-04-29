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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?

MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?

Son dakika... Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. En çok merak edilen konulardan biri de sınıf geçme sisteminin nasıl olacağıydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:48
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MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?

Son dakika.... Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim sistemine geçildi. Milyonlarca öğrenci ve velilerinin uzun zamandır merak ettiği sınıf geçmenin bu sene nasıl olacağı konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçme konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek? İşte ayrıntılar...

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MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?

OKULLARDA SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde uygulanacak sistemin sorulması üzerine, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler." dedi.

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MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?

SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde sorumlu sınıf geçme şu şekilde ifade ediliyor:

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MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?

"Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır."

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MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.