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MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
Son dakika... Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. En çok merak edilen konulardan biri de sınıf geçme sisteminin nasıl olacağıydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:32Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:48