29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir sonraki celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Bu gelişmelerin ardından silahaltına alınmayı bekleyen 60 bin vatandaş, askerlik yerlerini araştırıyor. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:59
  • 1
  • 14
60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan yükümlülerin askerlik hizmet süresi 1 ay uzatılmıştı. Bu kapsamda bir sonraki celp dönemleri de bir ikinci duyuruya kadar ertelenmişti. Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 14
60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2000/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Askerlik yerleri henüz belli olmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 14
60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2020 MAYIS CELP DUYURUSU

Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:

  • 4
  • 14
60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  • 5
  • 14
60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.