60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir sonraki celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Bu gelişmelerin ardından silahaltına alınmayı bekleyen 60 bin vatandaş, askerlik yerlerini araştırıyor. Peki, 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL