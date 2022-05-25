İşte milli savaş uçağının parçaları

Türkiye kendi savaş uçağını milli imkanlarla üreten 5 ülke arasına girmeye hazırlanıyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan milli muharip uçağın gövdesini oluşturan 2 bin 250 parçanın binden fazlasının tasarımı tamamlandı. Üretimi tamamlanan 100'den fazla parça ise özel koşullarda muhafaza altına alındı. Parçalardan bazıları sergileniyor. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş, o parçaların yanından detayları aktardı. İŞTE MİLLİ SAVAŞ UÇAĞININ PARÇALARI 100'den fazla parça üretilerek depolara alındı. 2023 tarihinde hangardan çıkacak ilk uçuş ise 2025 yılında. 2 bin 250 parçadan 1000'inin tasarımı tamamlandı. Yeni insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızılelma'nın kanatları takıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek, 'Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik' ifadelerini kullandı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek, 'Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik' ifadelerini kullandı. 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram hediyesi olarak paylaşılan Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi. 5,5 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 5 saat havada kalması hedeflenen Kızılelma, TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak. Mavi Vatan'ın korunmasında aktif görev alan Kızılelma, düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. Gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak olan Bayraktar Kızılelma'nın, savunma sanayisinde 2023 yılına kadar yerini alması bekleniyor. Peki insansız savaş uçağının özellikleri neler? Kızılelma harp sahasında dengeleri nasıl değiştirecek? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları; 'YENİ DOKTRİNLER GETİRECEK' Teknolojik özellikler son derece önemli ama bence en büyük faydası ve katkısı muharebe sahasına getirmiş olduğu yeni doktrinler olacak. Daha önceden insanlığı savaş uçakları üzerine inşa edilmiş mücadele doktrinleri bundan sonraki süreçte SİHA'larla değişmeye başlamıştı, MİUS'la beraber çok daha farklı bir yere gidecek. En önemlisi bu. KARŞILIK VERİLEMİYOR Teknolojik olarak karşılık verebilirler ama doktrin olarak karşılık vermeleri son derece önemli zorlukları içerisinde barındırıyor. Karabağ Savaşı'nda da görmüştük bir savaşta SİHA'ların kullanılması son derece karmaşık bir mücadele biçimine denk geliyor. Buna karşı taraf cevap veremiyor. Doktrinsel üstünlük elde ediyorsunuz kullanmış olduğunuz silah sistemiyle birlikte. En önemli özelliği feda edilebilirliği. Normalde bir uçağı pilotu yüzünden hiçbir zaman feda edemezsiniz. Bir insansız hava aracını bir görev için gözden çıkartabilirsiniz. Pilotunun yerde olduğu bir MİUS ile pilotu havada olan bir uçağın kapışmasında yerde olanın uçağın teknik özelliklerine bağlı olmak kaydıyla çok büyük avantajları var. Çok daha tehlikeli bir takım manevralar yapabilecek. Çok daha sert pozisyonlar alabilecek. MİUS gerekirse ölmek üzere manevra yapabilecek. Böyle bir özelliği var. Bu uçaklarla geri dönüşsüz planlar yapabileceksiniz. Normalde bir uçak gider görevini yapar icra eder. Gerekirse MİUS'larda öyle olmayacak. Gerekirse gidecek imha edecek imha olacak. Hiçbir savaş uçağında böyle bir özellik yok. Geri dönüşsüz plan yapabilme üstünlüğü son derece önemli. BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 5,5 TON FAYDALI YÜK KAPASİTESİ: 1,5 TON (GÖVDE İÇİ VE KANAT ALTINDA MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR) SEYİR SÜRESİ: 5 SAAT MAKSİMUM İRTİFA: 40.000 FT SEYİR HIZI: 800 KM/SA KATAPULT YARDIMI OLMADAN YAKALAMA KABLOLARI VE KANCA YARDIMIYLA TCG ANADOLU LHD GEMİSİNDEN İNİŞ VE KALKIŞ DÜŞÜK RADAR İZİ AKILLI FİLO OTONOMİSİ HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN