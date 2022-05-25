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İşte milli savaş uçağının parçaları

Türkiye kendi savaş uçağını milli imkanlarla üreten 5 ülke arasına girmeye hazırlanıyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan milli muharip uçağın gövdesini oluşturan 2 bin 250 parçanın binden fazlasının tasarımı tamamlandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.05.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 14:25
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İşte milli savaş uçağının parçaları

Türkiye kendi savaş uçağını milli imkanlarla üreten 5 ülke arasına girmeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte milli savaş uçağının parçaları

2023 yılında hangardan çıkacak olan milli muharip uçağın gövdesini oluşturan 2 bin 250 parçanın binden fazlasının tasarımı tamamlandı.

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İşte milli savaş uçağının parçaları

Üretimi tamamlanan 100'den fazla parça ise özel koşullarda muhafaza altına alındı.

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İşte milli savaş uçağının parçaları

Parçalardan bazıları sergileniyor.

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İşte milli savaş uçağının parçaları

A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş, o parçaların yanından detayları aktardı.