İşte milli savaş uçağının parçaları

Türkiye kendi savaş uçağını milli imkanlarla üreten 5 ülke arasına girmeye hazırlanıyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan milli muharip uçağın gövdesini oluşturan 2 bin 250 parçanın binden fazlasının tasarımı tamamlandı.