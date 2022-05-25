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Yangınlarla savaşacaklar! Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir'de

Türkiye'de olası orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan yüksek manevra kabiliyetli "Air Tractor" tipi 10 uçak, görev yerlerine gönderilmek üzere İzmir'e konuşlandı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yaklaşık 3 ton su atabilen bu uçakların diğerlerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek. Sarp arazilerde, vadi içlerine kadar rahat inip yangına müdahale edebileceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:26
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Yangınlarla savaşacaklar! Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de yangınların yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Gerekli kontrolleri yapılan uçaklar, bakanlık yetkilileri tarafından teslim alındı.

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Yangınlarla savaşacaklar! Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir’de

Yangınlara ikişerli ekip olarak müdahale edecek uçakların her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahip. Air Tractor uçakları özellikle sarp arazi ve vadilerde yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

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Yangınlarla savaşacaklar! Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir’de

280 kilometre hızla aralıksız 3 saat havada kalabilen uçaklar hem baraj, göl ve denizde su ikmali yapabiliyor hem de tanker yardımıyla doldurulabiliyor.

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Yangınlarla savaşacaklar! Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir’de

Uçaklar İzmir, Antalya, Adana, Muğla ve Balıkesir illerinde ikişerli konuşlanacak, diğer kentlerdeki yangınlara da yönlendirilecek.

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Yangınlarla savaşacaklar! Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir’de

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, havaların ısınmaya başladığını, olası yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.