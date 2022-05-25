Yangınlarla savaşacaklar! Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir'de

Türkiye'de olası orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan yüksek manevra kabiliyetli "Air Tractor" tipi 10 uçak, görev yerlerine gönderilmek üzere İzmir'e konuşlandı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yaklaşık 3 ton su atabilen bu uçakların diğerlerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek. Sarp arazilerde, vadi içlerine kadar rahat inip yangına müdahale edebileceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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