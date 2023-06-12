12 Haziran 2023, Pazartesi
İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu'nun yerine...
CHP'de MYK toplantısı var. Kaybedilen seçimin ardından CHP'de değişim mesajı konuşuluyor. Değişim çağrıları sonrası "baba-oğul" artık "rakip" mi? A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Karadağ, kulislerde konuşulanları aktardı. İBB Başkanlığı için İmamoğlu'nun yerine hangi ismin konuşulduğunu da açıkladı.
Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:33
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