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Haberler Galeri İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu'nun yerine...

İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP'de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu'nun yerine...

CHP'de MYK toplantısı var. Kaybedilen seçimin ardından CHP'de değişim mesajı konuşuluyor. Değişim çağrıları sonrası "baba-oğul" artık "rakip" mi? A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Karadağ, kulislerde konuşulanları aktardı. İBB Başkanlığı için İmamoğlu'nun yerine hangi ismin konuşulduğunu da açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:33
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İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP’de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu’nun yerine...

CHP MYK toplantısında gündem "değişim" mesajları. Değişim çağrıları sonrası "baba-oğul" artık "ezeli rakip" mi? Ekrem İmamoğlu "değişim" Engin Altay "çekil" çağrısı ne anlama geliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP’de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu’nun yerine...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendine karşı olanları tasfiye mi ediyor? Kim hangi hamleleri yaptı? Perde arkasında neler konuşuluyor? A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Karadağ detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP’de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu’nun yerine...

ARTIK KOLTUĞU BIRAK MESAJI

Seçim sonrası CHP'de huzursuzluk hakim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim artıyor. İmamoğlu genel başkana bayrak açmış ve artık koltuğu bırak mesajı göndermişti. Benzer mesajlar da parti içerisinden gelmeye devam ediyor.

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İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP’de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu’nun yerine...

Kılıçdaroğlu sadece MYK'yı ve Meclis grubunu yenilemekle yetinmişti bu da parti içindeki tartışmaların daha da alevlenmesine sebep oldu.

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İşte CHP’nin yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için konuşulan isim | CHP’de soğuk savaş! Ekrem İmamoğlu’nun yerine...

İmamoğlu son olarak değişim ve menzile varma konusunda net kararlıyım açıklamasında bulundu.