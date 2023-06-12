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77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star'ın formda tutan diyeti...

77 yaşındaki Ajda Pekkan, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkarıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada da adından söz ettiren Pekkan'ın gençlik sırrı hayranları tarafından merak konusu oluyor. Ajda Pekkan enerjisini ve sağlığını meğer ona borçluymuş... İşte Pekkan'ın Süper star diyeti!

Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:35
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77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star’ın formda tutan diyeti...

Ajda Pekkan, fit ve enerjik görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. 77 yaşındaki sanatçının gençlik sırrı merak ediliyor. Pekkan, formunu nasıl koruduğu sonunda açıkladı. Beslenme düzenini değiştirdiği söyleyen ünlü sanatçı sadece 3 besini tüketiyormuş... İşte, Süper star'ın uyguladığı diyet...

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77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star’ın formda tutan diyeti...

SÜPER STAR DİYETİ

Ünlülerin zayıflama sırrı merak konusu oluyor. Bunların başında ise yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan geliyor. İşte Süper star'ın zayıflama sırrı...

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77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star’ın formda tutan diyeti...

Günde 2 öğün sebze ve protein ağırlıklı yemek yiyen Pekkan, beslenme düzenini değiştirdi. Süperstar öğünlerini 1'e indirdi.

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77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star’ın formda tutan diyeti...

Düzenli ve sağlıklı beslenmeye çalıştığını belirten Pekkan, "Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığım karışımı içiyorum." ifadelerini kullandı.

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77 yaşındaki Ajda Pekkan’ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star’ın formda tutan diyeti...

AJDA PEKKAN KAHVALTISI

Kahvaltısında ise bunları tüketiyormuş:

Küçük peynir çeşitleri, domates, maydanoz, yeşil biber, organik bal, reçel ve farklı tahıl ekmeği çeşitleri oluyor. Bazen bunlara yarım simit de eklenebiliyor.