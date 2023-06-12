12 Haziran 2023, Pazartesi
77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın beslenme sırrı! Gün içinde sadece bunları tüketiyor! İşte Süper star'ın formda tutan diyeti...
77 yaşındaki Ajda Pekkan, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkarıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada da adından söz ettiren Pekkan'ın gençlik sırrı hayranları tarafından merak konusu oluyor. Ajda Pekkan enerjisini ve sağlığını meğer ona borçluymuş... İşte Pekkan'ın Süper star diyeti!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:35
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