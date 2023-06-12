12 Haziran 2023, Pazartesi
Yalı Çapkını Seyran'ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu'nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...
Afra Saraçoğlu'nun çocukluk hali sosyal medyada gündem oldu. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye başladı. Güzelliğiyle ilgi odağı olan başarılı oyuncu, çocukluk fotoğraflarıyla gündeme geldi. İşte, Yalı Çapkını Seyran'ın yıllar önceki hali...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 12:15
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