Yalı Çapkını Seyran’ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu’nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı.