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Yalı Çapkını Seyran'ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu'nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...

Afra Saraçoğlu'nun çocukluk hali sosyal medyada gündem oldu. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye başladı. Güzelliğiyle ilgi odağı olan başarılı oyuncu, çocukluk fotoğraflarıyla gündeme geldi. İşte, Yalı Çapkını Seyran'ın yıllar önceki hali...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 12:15
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Yalı Çapkını Seyran’ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu’nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun çocukluk hali sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Güzel oyuncu hakkında detaylar, hayranları tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte Yalı Çapkını Seyran'ın merak edilen çocukluk görüntüleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını Seyran’ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu’nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı.

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Yalı Çapkını Seyran’ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu’nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...

Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

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Yalı Çapkını Seyran’ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu’nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip, rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı.

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Yalı Çapkını Seyran’ın çocukluk hali şaşırttı! Afra Saraçoğlu’nu bu şekilde görmediniz! Değişmeyen tek şey...

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı.