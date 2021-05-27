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İşte 1 Haziran planı! Sınırlı sayıda kişi ile kafe ve restoranlar açılacak! Maskede yeni dönem

Tüm Türkiye 1 Haziran'da başlayacak yeni dönemi ve açıklanacak kararları bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, vakalarda düşüş sürdüğü takdirde sahillerde, parklarda iki metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler, kişi sınırlamasıyla açılabilecek. Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek. Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:20
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İşte 1 Haziran planı! Sınırlı sayıda kişi ile kafe ve restoranlar açılacak! Maskede yeni dönem

Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine'den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte 1 Haziran planı! Sınırlı sayıda kişi ile kafe ve restoranlar açılacak! Maskede yeni dönem

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

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İşte 1 Haziran planı! Sınırlı sayıda kişi ile kafe ve restoranlar açılacak! Maskede yeni dönem

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.

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İşte 1 Haziran planı! Sınırlı sayıda kişi ile kafe ve restoranlar açılacak! Maskede yeni dönem

Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak? Hürriyet'in haberibe göre; Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

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İşte 1 Haziran planı! Sınırlı sayıda kişi ile kafe ve restoranlar açılacak! Maskede yeni dönem

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.