İşte 1 Haziran planı! Sınırlı sayıda kişi ile kafe ve restoranlar açılacak! Maskede yeni dönem

Tüm Türkiye 1 Haziran'da başlayacak yeni dönemi ve açıklanacak kararları bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, vakalarda düşüş sürdüğü takdirde sahillerde, parklarda iki metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler, kişi sınırlamasıyla açılabilecek. Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek. Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.