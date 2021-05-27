Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Hal böyle olunca ek tedbirler uygulandı. Tam kapanmanın ardından ciddi bir düşüş gösteren vaka sayıları ve yeni imzalanan aşı anlaşmaları ile birlikte yasaklar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...