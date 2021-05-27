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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Hal böyle olunca ek tedbirler uygulandı. Tam kapanmanın ardından ciddi bir düşüş gösteren vaka sayıları ve yeni imzalanan aşı anlaşmaları ile birlikte yasaklar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 01:38
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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde koronavirüs salgınında ciddi bir düşüş yaşanmasının ardından gözler hükümete çevrildi. 1 Haziran'da hangi kısıtlamaların kalkacağı merak ediliyor. Kademeli normalleşmenin bitişine kısa süre kala Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. İşte, hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı yine devam edecek.

Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle 1 Haziran'daki kabine toplantısında birtakım esnetilmelere gidilebileceği iddia ediliyor.

Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

29-30 MAYIS 2021 HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Bu kapsamda; hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri ve hafta sonu da uygulanan kısıtlamanın sona ereceği o tarih merak konusu haline geliyor.

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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.