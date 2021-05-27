MEB son dakika: Okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak?
Son dakika... Telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda online eğitim sistemine geçilmişti. Pandemi nedeniyle okullarda da bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu sene telafi eğitimi olup olmayacağını merak edilirken, konu ile ilgili MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Peki, okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Telafi eğitim hangi sınıflara olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.05.2021
09:30
Son dakika... Telafi eğitim zorunlu mu? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitimde bazı önlemler alındı. Online eğitimin devam etmesi ve sınav uygulamasıyla ilgili bazı değişiklikler yapılması sonrası en çok merak edilenler arasında telafi eğitim yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği telafi eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Peki, okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak? İşte merak edilenler...
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TELAFİ EĞİTİM OLACAK MI?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, bu sene telafi eğitim yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasına hazır olduklarını, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi. Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."
TELAFİ EĞİTİM ZORUNLU MU, HANGİ SINIFLARA OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, telafi eğitimin hangi tarihte, nasıl gerçekleştirileceği ve hangi sınıflara uygulanacağı konusunda detaylar henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde telafi eğitim ile ilgili duyuru yayımlanması bekleniyor.
ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ RAHATLATAN AÇIKLAMALAR
MEB daha önce yaptığı açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığını belirtmişti. MEB öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı.
İlgili kademelerdeki ikinci dönem sınavlarına ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:
- İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim? "İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek."
- İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim? "İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak."