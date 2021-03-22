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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'de 'yerinde karar' dönemi başladı. İstanbul'da cumartesi günleri yaşanan yoğunluk sonrası Hayat Eve Sığar uygulamasındaki harita güncellendi. İstanbul'un bazı ilçelerinde vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. İşte ilçe ilçe İstanbul'un haritası.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:21Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:21
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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum