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Haberler Galeri İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum

İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum

1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'de 'yerinde karar' dönemi başladı. İstanbul'da cumartesi günleri yaşanan yoğunluk sonrası Hayat Eve Sığar uygulamasındaki harita güncellendi. İstanbul'un bazı ilçelerinde vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. İşte ilçe ilçe İstanbul'un haritası.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:21
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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum

İstanbul'da vakalar son 4 haftadır yükselişte. Şehirde 13-19 Mart tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide 251,12 oldu.

GALERİ DEVAM ED��YOR
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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 Bin Kişide)
20-26 ŞUBAT / 89,9
27 ŞUBAT-5 MART / 111,57
6-12 MART / 178,25
13-19 MART / 251,12

İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası...

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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum

ADALAR

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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum

ARNAVUTKÖY

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İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un HES haritası güncellendi! Vaka patlaması yaşandı | İşte ilçe ilçe son durum

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