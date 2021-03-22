ÇAYKUR 2021 mevsimlik işçi alımı başladı! ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kura çekimi ne zaman? İşte şartlar...

ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin çay fabrikaları için 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi alımı yapacak ÇAYKUR, başvuru işlemlerini kabul etmeye başladı. Bugün itibarıyla adaylar başvurularını yapabilecekler. Başvuru işlemleri ve adaylarda arancak şartlar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 ÇAYKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kura çekimi ne zaman? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...