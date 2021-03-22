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Haberler Galeri 60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci devam ediyor. Risk gruplarına göre yapılan aşılama işlemlerinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra 60-65 yaş arası bireylerde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grubunun aşılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler aşı randevusuna çevrildi. Peki, 60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:51
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60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

Grup sıralamasına göre uygulanan aşılama işlemleri devam ediyor. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıra 60-65 yaş arası bireylere geçti. Aşı hakkı tanınan vatandaşlar, randevuların nereden ve nasıl alınacağını merak ediyor. İlk dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşılar yapılacak. Peki, 60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

60-65 YAŞ ARASI AŞILAMA BAŞLADI MI?

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60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

60-65 YAŞ ARASI AŞILAMA BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta, 60-65 yaş arası bireylerin aşılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelecek haftadan (Bu hafta) itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin."

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60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.

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60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.

* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.