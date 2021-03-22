60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevu ekranı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci devam ediyor. Risk gruplarına göre yapılan aşılama işlemlerinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılama süreci tamamlandı. Şimdi ise sıra 60-65 yaş arası bireylerde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grubunun aşılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler aşı randevusuna çevrildi. Peki, 60-65 yaş arası aşılama başladı mı? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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