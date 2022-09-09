Operasyonu bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Görüntüler ortaya çıktı

"Bir bölümü dosya içeriğinde 6 aylık süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli yani bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri, nakledicileri, bunların 87 tanesinden şu ana kadar 75'i gözaltına alındı. Eş zamanlı bir şekilde şu anda Mersin'de de aynı ölçekte yaklaşık 111 şüphelinin, yine uzun zamandır devam eden bir dosyada, şu ana kadar 60 gözaltı da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda Mersin'de eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda özellikle eğitim öğretim dönemi açılmadan önce tüm illerimizde yoğun bir baskılama çalışması sürdürülmektedir ve şunu ifade etmem gerekir. Bu, gerek sınırlarımızda olsun, gerek sınırlarımızın içerisinde olsun, tüm güvenlik güçlerimiz uyuşturucu ile mücadeleyi hakikaten dünyanın da takdir ettiği bir şekilde yerine getirmektedir. Burada kamuoyuna şunu söylemek isterim. Geçmiş yıllarda Türkiye'deki yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalanırdı. Oysa son yıllarda kurduğumuz sistemle Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i Ağrı, Van ve Hakkari illerinde yakalanmaktadır yani Türkiye'ye doğudan girdiği andan itibaren uyuşturucu yakalanmaktadır."