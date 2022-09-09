Operasyonu bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti! Görüntüler ortaya çıktı

- "BİZİM MÜCADELEMİZ ARZLA MÜCADELEDİR"
Bu baskılamanın uyuşturucu rotasının özellikle "afyon ve eroinde" Balkan rotasından Akdeniz rotasına kaymasına sebep teşkil ettiğini dile getiren Soylu, bu baskılamayı devam ettireceklerinin altını çizdi.
Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yine Nevşehir'de yaptığımız operasyonda da yine Mersin'de yaptığımız operasyonda da operasyonun en önemli ayaklarından bir tanesi de metamfetamindir. Yani 'met' dediğimiz, vatandaşımızın dilinde 'met' olarak nitelenen metamfetamine yönelik bir operasyondur. Bu da Türkiye'nin doğusundan girmektedir. Yani özellikle İran sınırlarından girmektedir. Onun için orada da ciddi bir tedbir alınmıştır. Geçen yıl yaklaşık 2,5 ton civarında bir metamfetamin yakalandı. Toplam bu yılsa bunun yaklaşık şu anda 3 katından fazlası yakalanmış durumdadır. Yani saha baskılamamız, aynı zamanda farkındalık üretmemiz, aynı zamanda topyekun mücadelemiz metamfetamin konusunda da sürmektedir.