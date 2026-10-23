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İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in açıklamasına göre İstanbul'da saat 15.00'ten sonra başlaması beklenen sağanağın akşam ve gece saatlerinde etkisini artıracağı, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde ise daha kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi. Bazı bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN SAĞANAK ALARMI

Yurdun batısında sıcaklıkların 3-4 derece düşmesi beklenirken, öğleden sonra başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini artıracağı bildirildi. Trakya ve Çanakkale için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, kritik gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek canlı yayında aktardı.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 2

İSTANBUL'DA SAĞANAK İÇİN SAAT VERİLDİ

Güne sakin ve puslu bir havayla başlayan İstanbul'da öğleden sonra hava durumunun tamamen değişmesi bekleniyor. Canlı yayında İstanbul'daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kübra Tepeci, megakentte öğleden sonra beklenen yağışın detaylarını sorarken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Orta Akdeniz'den ve hatta Balkanlar üzerinden sarkan yeni bir yağış sistemi üzerimize doğru geliyor. Bir soğuk cephe geçişi olacak ancak çok sert bir soğuk cephe değil. Sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüşler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 3

İstanbul'da yağışın başlayacağı saati de duyuran Adil Tek, "İstanbul'daki yağış öğleden sonraki saatlerde, özellikle saat 15.00'ten sonra gelmeye başlayacak. Yağışın en etkin olduğu saatler öğleden sonra ve akşam saatleri ile gece saatlerinde olacak. Geçtiğimiz günlerdeki kadar kuvvetli olmasa da yağışın toplam miktarı İstanbul'da 35-40 kilogram/metrekareye kadar çıkabilir. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren ise sistem hızla doğuya doğru kayacak" sözleriyle yağışın gece saatlerinde kuvvetleneceğine dikkat çekti.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 4

TRAKYA VE ÇANAKKALE'YE SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yayımladığı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışların çok daha kuvvetli olacağı belirtildi. Bu bölgeler için vatandaşları uyaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bugün gelecek olan yağış özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde İstanbul'dakinden çok daha kuvvetli. Buralarda yağış miktarı 70-80 kilograma kadar çıkabilir. Trakya ve Çanakkale dikkatli olmalı; bu yağışlar sel, su baskını ve taşkın yapabilir. Yağışlar Kuzey Ege'de, özellikle Balıkesir'in Edremit ve Altınoluk gibi kıyı ilçelerinde de kendini gösterecek" sözleriyle tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de söz konusu iller için yaptığı resmi uyarıda, yerel olarak 21-50 kg/m² aralığında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 6

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Hafta sonu planı yapanlar için hava durumu tahminlerini paylaşan Adil Tek, "Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, yağış beklenmiyor. Ancak sıcaklıklardaki düşüş hissedilecek. Gece sıcaklıkları 12-13 derecelere kadar inecek. Ancak İstanbullular rehavete kapılmasın; pazartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı periyoda giriyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumaya kadar sürecek sonbahar mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz. Önümüzdeki hafta yine ıslak bir hafta olacak" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 7

Bugünkü sakin havanın geçtiğimiz günlerde yaşanan afetteki gibi "fırtına öncesi sessizlik" olmadığını belirten Tek, sistemin mevsim normallerinde bir sonbahar geçişi olduğunu kaydetti.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 8

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde beklenen hava durumu tablosu şu şekilde:

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 9

  • Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

  • Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının (İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir kıyıları) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 10

  • Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop) akşam ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı sistemin cumartesi günü Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerine doğru hareket edeceği bildirildi.

  • İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı, Doğu Anadolu'da (Kars ve Ardahan çevrelerinde) hafif yerel geçişler görülebileceği, sabah ve gece saatlerinde ise iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi.

İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat 11
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