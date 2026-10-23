İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

Yurdun batısında sıcaklıkların 3-4 derece düşmesi beklenirken, öğleden sonra başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini artıracağı bildirildi. Trakya ve Çanakkale için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, kritik gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek canlı yayında aktardı.