İstanbul'da yağışın saati belli oldu: Akşam saatlerine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de yeni bir yağışlı sistem etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in açıklamasına göre İstanbul'da saat 15.00'ten sonra başlaması beklenen sağanağın akşam ve gece saatlerinde etkisini artıracağı, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde ise daha kuvvetli yağış görülebileceği bildirildi. Bazı bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
Yurdun batısında sıcaklıkların 3-4 derece düşmesi beklenirken, öğleden sonra başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini artıracağı bildirildi. Trakya ve Çanakkale için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, kritik gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek canlı yayında aktardı.
İSTANBUL'DA SAĞANAK İÇİN SAAT VERİLDİ
Güne sakin ve puslu bir havayla başlayan İstanbul'da öğleden sonra hava durumunun tamamen değişmesi bekleniyor. Canlı yayında İstanbul'daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Kübra Tepeci, megakentte öğleden sonra beklenen yağışın detaylarını sorarken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Orta Akdeniz'den ve hatta Balkanlar üzerinden sarkan yeni bir yağış sistemi üzerimize doğru geliyor. Bir soğuk cephe geçişi olacak ancak çok sert bir soğuk cephe değil. Sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüşler yaşanacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da yağışın başlayacağı saati de duyuran Adil Tek, "İstanbul'daki yağış öğleden sonraki saatlerde, özellikle saat 15.00'ten sonra gelmeye başlayacak. Yağışın en etkin olduğu saatler öğleden sonra ve akşam saatleri ile gece saatlerinde olacak. Geçtiğimiz günlerdeki kadar kuvvetli olmasa da yağışın toplam miktarı İstanbul'da 35-40 kilogram/metrekareye kadar çıkabilir. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren ise sistem hızla doğuya doğru kayacak" sözleriyle yağışın gece saatlerinde kuvvetleneceğine dikkat çekti.
TRAKYA VE ÇANAKKALE'YE SEL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yayımladığı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışların çok daha kuvvetli olacağı belirtildi. Bu bölgeler için vatandaşları uyaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bugün gelecek olan yağış özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde İstanbul'dakinden çok daha kuvvetli. Buralarda yağış miktarı 70-80 kilograma kadar çıkabilir. Trakya ve Çanakkale dikkatli olmalı; bu yağışlar sel, su baskını ve taşkın yapabilir. Yağışlar Kuzey Ege'de, özellikle Balıkesir'in Edremit ve Altınoluk gibi kıyı ilçelerinde de kendini gösterecek" sözleriyle tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de söz konusu iller için yaptığı resmi uyarıda, yerel olarak 21-50 kg/m² aralığında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.