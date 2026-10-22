İngiltere'de sıradan bir tarlada yapılan metal dedektörü araması, arkeoloji tarihinin dikkat çeken keşiflerinden birine dönüştü. Toprağın yalnızca birkaç santimetre altında bulunan altın, gümüş ve değerli taşlarla süslenmiş parçalar, Staffordshire Hazinesi olarak adlandırılan olağanüstü koleksiyonu ortaya çıkardı.

Metal dedektörüyle arama yapan Terry Herbert'in keşfettiği eserler, uzmanların incelemelerinin ardından kayıt altına alındı. İlk aşamada 244 torba dolusu buluntu tespit edilirken, sonraki kazılarda binlerce tarihi parçaya ulaşıldı. Koleksiyonun değerinin 3,285 milyon sterlin, yaklaşık 219 milyon TL olduğu belirtildi.

İlk incelemelerde 244 torbada materyal kayıt altına alındı. Ardından yaklaşık 155 metrekarelik alanda dört hafta süren arkeolojik kazı gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetler nedeniyle zaman içinde yeri değişen eserlerin, yüzeyin yalnızca birkaç santimetre altında bulunduğu belirlendi.

METAL DEDEKTÖRÜNDEN GELEN SİNYAL TARİHİ KEŞFİ BAŞLATTI Sabah'ın haberine göre, Staffordshire bölgesinde, Hammerwich yakınlarındaki bir tarlada arama yapan Terry Herbert, metal dedektöründen gelen sinyalin ardından toprağın altındaki parçaları fark etti. Buluntuları yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye uzmanlar yönlendirildi.

Araştırmalar, hazinenin büyük bölümünün milattan sonra 650-675 yılları civarında gömülmüş olabileceğine işaret ediyor. Ancak eserlerin nereden geldiği ve neden bir araya getirildiği soruları henüz yanıtlanmış değil.

Yaklaşık 1.300 yıllık olduğu değerlendirilen hazinenin kim tarafından ve hangi amaçla toprağa gömüldüğü ise henüz kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, eserlerin savaş ganimeti olarak saklanmış olabileceği veya çatışma döneminde korunmak amacıyla toprağa gömülmüş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.

4 BİNDEN FAZLA PARÇA ORTAYA ÇIKARILDI Staffordshire Hazinesi adı verilen koleksiyonda, yaklaşık 700 farklı nesneyi temsil eden 4 binden fazla parça yer alıyor. Eserlerin önemli bir bölümünü, küçük kırmızı lal taşı parçalarıyla süslenmiş ince işçilikli altın işlemeler oluşturuyor.

3 BİN YILLIK ALTIN BİLEZİK DEDEKTÖRLE BULUNDU

Metal dedektörüyle gerçekleştirilen keşifler Staffordshire Hazinesi ile sınırlı değil. Galler'de bir tarlada arama yapan Thomas'ın bulduğu altın bilezik de dikkat çeken tarihi eserler arasında yer aldı.

Yaklaşık iki yıldır metal dedektörü kullanan Thomas, cihazın sinyal verdiği noktayı kazdığında altın renkli bir parçayla karşılaştı. İlk anda bunun sıradan bir folyo parçası olduğunu düşündüğünü belirten Thomas, altın parıltısını fark edince buluntuyu daha dikkatli inceledi.

Daha önceki en dikkat çekici keşfinin bir gümüş sikke olduğu belirtilen Thomas'ın bulduğu bilezik, uzmanların incelemesinin ardından Geç Tunç Çağı'na ait olarak değerlendirildi. Yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirlenen eserin yüzde 92,8 oranında altın içerdiği tespit edildi.

Uzmanlar, bileziğin dönemin toplumunda yüksek statüye sahip bir kişiye ait olabileceğini değerlendiriyor.

TARİHİ BİLEZİĞİN DEĞERİ 1,3 MİLYON TL'Yİ BULABİLİR

Altın bileziğin resmi parasal değeri henüz belirlenmedi. Ancak bir müzayede uzmanının tahminine göre eserin 15 bin ila 20 bin sterlin arasında değer taşıyabileceği ifade edildi. Bu tutar, yaklaşık 975 bin TL ile 1 milyon 300 bin TL arasına karşılık geliyor.

Yapılan resmi değerlendirmenin ardından buluntu, hazine olarak ilan edildi. Bölgedeki bir müzenin de bağımsız değerleme sürecinin ardından eseri koleksiyonuna kazandırmakla ilgilendiği açıklandı.

Thomas, keşfini hayatında bir kez karşılaşılabilecek bir olay olarak nitelendirerek buluntuyu fark ettiği için büyük heyecan yaşadığını söyledi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN FARK ETTİĞİ SİKKE 400 YILLIK ÇIKTI

Tarihi eserleri ortaya çıkarmak için her zaman metal dedektörü kullanmak gerekmiyor. Daha önce Polonya'daki Czersk Kalesi'ni ziyaret eden 9 yaşındaki bir çocuk da yerde gördüğü küçük bir sikkeyle dikkat çekici bir keşfin ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

Uzmanların incelemesi sonucunda sikkenin 1624 yılında basılmış bir Prusya yarım groszluğu olduğu belirlendi. Yaklaşık 400 yıllık olan gümüş sikkenin, basıldığı dönemde günlük alışverişlerde kullanılan düşük değerli paralardan biri olduğu bildirildi.

Ağırlığının 1 gramdan az olduğu belirtilen sikke, küçük boyutuna rağmen geçmişin ekonomik yaşamına ışık tutan tarihi buluntular arasında yerini aldı.

Bir tarlada metal dedektörünün verdiği sinyal, binlerce parçalık bir hazineyi gün yüzüne çıkarırken; bir başka aramada bulunan altın bilezik ve yerde fark edilen küçük bir sikke, sıradan görünen alanların bile tarihî keşiflere ev sahipliği yapabileceğini gösterdi.

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