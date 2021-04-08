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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat
İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da saat 08.50'de 66'ya dayandığı görüldü.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:35
Megakent'i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şemsiyeler rüzgâra dayanamadı Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü. ZOR ANLAR YAŞADILAR Cevizlibağ metrobüs üst geçidini kullanan bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığındı.