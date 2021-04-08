İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da saat 08.50'de 66'ya dayandığı görüldü.