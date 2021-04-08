08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da saat 08.50'de 66'ya dayandığı görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:35
  • 1
  • 19
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

Megakent'i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

  • 3
  • 19
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

Şemsiyeler rüzgâra dayanamadı
Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü.

  • 4
  • 19
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

ZOR ANLAR YAŞADILAR
Cevizlibağ metrobüs üst geçidini kullanan bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

  • 5
  • 19
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı! Trafiğe dikkat

Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığındı.