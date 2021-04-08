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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da en çok vaka hangi ilçe ve mahallede? Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat İstanbul'da en çok vaka hangi ilçe ve mahallede? Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, vakalardaki artış korkutuyor. İstanbul Aile Hekimleri Derneği, 4700 aile hekiminden aldığı veriler ile HES uygulamasındaki renk skalasını özel algoritmayla sayısal veriye döktü ve bazı bölgelerde Kovid-19 röntgenini çekti. İstanbul'da en çok vaka hangi ilçe ve mahallede? sorusu da yanıt buldu. Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:46
Kovid-19 salgınında üçüncü kez Türkiye'nin Vuhan'ı haline gelen megakent İstanbul'daki tablo her geçen gün kötüye giderken, ilçe ve mahalle bazlı vaka artış oranları da özel bir algoritma ile ortaya çıkartıldı.
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Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Aile Hekimleri Derneği Bilim Komisyonu üyeleri, "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasındaki renk skalasını, piksel bazlı olarak özel bir algoritma ile sayısal veriye dökerek, kent genelindeki 4700 aile hekimindeki verilerle bir araya getirdi.
Doğruluk payının yüzde 99 olarak saptandığı verilere göre İstanbul'daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7 arttı.
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, hem elde edilen verileri hem de İstanbul'un Kovid-19 karnesi için şunları söyledi:
ADALAR'DA ARTIŞ TRENDİ "Hayat Eve Sığar uygulamasındaki renk skalasını piksel bazlı olarak sayısal veriye dönüştürdük. Sahadan elde edilen verilerle, piksel bazlı renk skalasındaki sayısal verileri birbiriyle karşılaştırdığımız özel bir algoritma sayesinde vaka artış oranlarını yüzde 99 doğruluk payı ile yayınladık.