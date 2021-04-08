İstanbul'da en çok vaka hangi ilçe ve mahallede? Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, vakalardaki artış korkutuyor. İstanbul Aile Hekimleri Derneği, 4700 aile hekiminden aldığı veriler ile HES uygulamasındaki renk skalasını özel algoritmayla sayısal veriye döktü ve bazı bölgelerde Kovid-19 röntgenini çekti. İstanbul'da en çok vaka hangi ilçe ve mahallede? sorusu da yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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