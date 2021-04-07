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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 21 gün tam kapanma olacak mı, var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Tüm hafta yasak... 21 gün tam kapanma olacak mı, var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Tüm hafta yasak...
21 gün tam kapanma olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında ekstra tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hafta içinde düzenlenecek Kabine toplantısında ele alınacak konular yakından takip ediliyor. Sosyal medyada 21 günlük tam kapanma geleceği iddiası gündemin ilk sırasına yerleşiyor. İşte, 21 gün tam kapanma olacak mı, var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Tüm hafta yasak...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 21:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 21:36
21 gün tam kapanma olacak mı, var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında 21 günlük sokağa çıkma yasağı olacağı iddiası sosyal medyada gündeme oturuyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan yükseliş sonrasında yeni tedbirlerin devreye alınması bekleniyor. İşte, 21 gün tam kapanma olacak mı, var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Tüm hafta yasak...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAM KAPANMA OLACAK MI?
Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;
Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ TEDBİRLER İÇİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
'Tam kapanma' ve 'yeniden kapanma' durumu mutasyon virüs sayısının artış göstermesinin ardından gündeme gelen başlıklardan oldu. İllere göre uygulanan normalleşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs gündemine dair açıklamalar yaptı.
Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var.