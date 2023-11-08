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İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!

Marmara Denizi açıklarında yaşanan depremler olası İstanbul depremi için tedirginlik oluşturuyor. Konunun uzmanları tehlikeyi tüm gerçekliğiyle gözler önüne sererek alınması gerekli önlemler hakkında da bilgi veriyorlar. Deprem Uzmanı Musavver Didem Cambaz deprem sonrası oluşabilecek tsunaminin 6 metreye ulaşabileceğini aktardı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 08:36
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İstanbul’da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz, Türkiye'deki tsunami riski taşıyan bölgeleri ve bu konuda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.Cambaz, "Bu durum, deniz seviyesinde yerleşimlerin bulunduğu bölgelerde büyük bir yıkıma ve kaosa yol açabilir" şeklinde konuştu. İşte depreme ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Musavver Didem Cambaz'ın konuya ilişkin açıklamaları...

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İstanbul’da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!

KIYIDA BÜYÜK HASARLARA YOL AÇIYOR!

Tsunaminin, deprem, yanardağ patlaması ve heyelan gibi afetler sonrası deniz tabanının ani şekilde yer değiştirip, deniz kütlesinin dalgalar yoluyla kıyıya vurmasıyla gerçekleştiğini belirten Cambaz, kaynaktan uzaklaştıkça deniz dalga yüksekliğinin artarak, kıyılarda büyük hasarlara yol açtığını ifade etti.

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İstanbul’da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!

Japonya'da 11 Mart 2011'de 9,0 büyüklüğündeki depremde olduğu gibi tsunaminin en çok Pasifik Okyanusu'nda dalma ve batma bölgelerinde gözlendiğini aktaran Cambaz, 2004 yılında Sumatra'da 9,3 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin farklı kıtalarda ve 11 ülkede depremi hisseden veya hissetmeyen yaklaşık 230 bin insanın ölümüne ve büyük hasara yol açtığını bildirdi.

Dr. Cambaz, depremlerin etkisinde bulunan, 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridine sahip Türkiye'nin de tsunamiden dolayı hasar almaya açık ve önlem alması gereken ülkeler arasında bulunduğunu dile getirdi.

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İstanbul’da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!

Türkiye'de riskli bölgelerin fay hatlarıyla ilişkili olduğuna işaret eden Cambaz, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan dolayı Marmara Denizi, Doğu Anadolu Fay Hattı ve devamındaki Ölüdeniz Fayı ile Akdeniz Helenik Yayı'ndan dolayı da Ege ve Akdeniz'de oluşacak depremler sonucu tüm denizlerimizde tsunami meydana gelmesi bekleniyor. Tarihsel kayıtlara da baktığımızda etrafımızdaki denizlerde tsunami var. Girit'in batısında 365, Girit'in güneydoğusunda 1303 yıllarında meydana gelen büyük depremler sonrası tsunamiler yaşanmış. Bunun için de bir yerde deprem oluyorsa yine olacaktır. Tsunami olmuşsa yine tsunami beklenmelidir." diye konuştu.