08 Kasım 2023, Çarşamba
İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!
Marmara Denizi açıklarında yaşanan depremler olası İstanbul depremi için tedirginlik oluşturuyor. Konunun uzmanları tehlikeyi tüm gerçekliğiyle gözler önüne sererek alınması gerekli önlemler hakkında da bilgi veriyorlar. Deprem Uzmanı Musavver Didem Cambaz deprem sonrası oluşabilecek tsunaminin 6 metreye ulaşabileceğini aktardı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 08.11.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 08:36
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