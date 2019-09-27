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Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 17:06
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Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret

Akar'ı komutanlığa gelişinde Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan karşıladı.

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Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret

Tören mangasını selamlayan Akar, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı binasına geçerek ziyaret defterini imzaladı.

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Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret

Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Özel Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Erbakan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

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Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret
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Bakan Hulusi Akar’dan bordo berelilere ziyaret