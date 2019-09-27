Aradığımız numaraya ulaşamadık! Hatlar neden kilitleniyor?

Ancak İstanbul gibi 20 milyona yakın kişinin yaşadığı bir metropol düşünüldüğünde deprem gibi acil durumlarda söz konusu kapasitelerin kat ve kat üzerine çıkılıyor. Buna bir de aynı anda milyonlarca telefonun arama frekansının karışması (interference) ekleniyor. Anormal bir ses trafiği meydana geliyor. Dolayısıyla arama yapmak veya çağrı almak imkansız hale geliyor.