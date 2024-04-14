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Antalya'daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Ramazan Bayramı'nın 3. günü Antalya'da meydana geldi. Devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da tamamlandı. Raporda kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı belirtilirken, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı vurgulandı. Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca da teleferik kazasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 14.04.2024 14:21Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 14:21