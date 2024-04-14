14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Antalya'daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı

Antalya'daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Ramazan Bayramı'nın 3. günü Antalya'da meydana geldi. Devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da tamamlandı. Raporda kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı belirtilirken, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı vurgulandı. Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca da teleferik kazasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 14.04.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 14:21
  • 1
  • 12
Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Teleferikte mahsur kalan yolcular ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, teleferik kazasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

  • 2
  • 12
Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı

Atmaca, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasından sonra artık teknik olarak daha fazla konuşma vakti. Bu tip kaldırma iletme ekipmanlarında eğer bakımlar zamanında ve olması gerektiği şekliyle yapılmışsa ve yılda bir kez yapılması gereken periyodik kontroller de yapılmışsa, kaza yaşanma olasılığı hemen hemen yok denebilecek düzeye kadar düşüyor. Böyle bir kaza olduysa o zaman bakım da yapılmışsa ya bakımda eksik bir şeyler bırakılmıştır veya periyodik kontrol sırasında bu eksikliklerin bırakıldığı tespit edilememiş anlamı taşıyor" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 12
Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı

'BAKIMDA NOKSANLIK OLMASAYDI, BU OLAY YAŞANMAYACAKTI'
Yanık kokusundan bahsedildiğine dikkat çeken Atmaca, "Bu bir sıkışma olasılığını gösteriyor. Metalin metale sürtünme olasılığını gösteriyor. Bu çelik halatlar üzerinde ilerleyen bir kabin. Hiçbir kabinin halattan çıkmadığını görüyoruz. Demek ki bir yerde bu makaralarda, makaraların üzerindeki kauçuk bir zemin var.

  • 4
  • 12
Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı

Bunların yapısına bakmak lazım. Acaba bunlar duruyor mu? Çelik çeliğe sürtme gibi bir alevlenme, bir ısınma oldu mu? Yanık kokusu bunu gösteriyor. Bir sıkışma olmuşsa tabii ki halat gerilmiştir. Kesinlikle kesici tertibat kesmiştir. Ama o anda direğe binen yüksek ağır yük civataların kesilmesine ve tamamen kopmasına neden olabilir.

  • 5
  • 12
Antalya’daki teleferik kazası neden yaşandı? Yanık kokusu detayı

Peki bu civatalar kopmalı mıydı? Bu civataların tahribatsız muayeneleri, olması gerektiği zaman yapıldı mı? Bilirkişiler bakım dosyalarını inceleyecek. Periyodik kontrolleri inceleyecek. Olay yerindeki bulguları birleştirecekler ve buna göre bir kanaate varacaklar. Ama gördüğümüz şu. Eğer bakımda herhangi bir noksanlık olmasaydı, kesinlikle bu olay yaşanmayacaktı" diye konuştu.