3 ilde organize uyuşturucu operasyonu! Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı "Uluslararası Uyuşturucu Madde" Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-11" operasyonlarında toplamda; 608 kg kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya yakalanan kokain miktarının EGM tarafından Türkiye'de bir defada yakalanan "3. en büyük kokain miktarı" olduğunu belirtti.

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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