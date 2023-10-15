15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

İsrail neden Şam ve Halep havalimanlarını vurdu? Savaş Orta Doğu'ya yayılacak mı? İsrail ile İran karşı karşıya gelir mi? İsrail ile İran savaşırsa ne olur? Askeri Stratejist İbrahim Keleş, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

A Haber
Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 23:05
  • 1
  • 125
İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

Gazze 9 gündür bombalanıyor. İsrail'in devam eden saldırılarında 2.670 kişi hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 125
İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

İsrail'in Lübnan ve Suriye'yi de bombalaması ne mesaj veriyor? İran savaşa dahil olur mu? İsrail ile İran savaşırsa neler olur? Askeri Stratejist İbrahim Keleş, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 125
İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

"İRAN SADECE MÜSLÜMANLARLA SAVAŞTI"

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak: Ben pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Bu zamana kadar tarihte böyle bir şey hiç olmadı. İran sadece Müslümanlarla savaştı. Böyle bir şeye mecbur kalırlarsa tıpkı ABD nasıl İsrail'i piyon olarak oynatıyorsa, İran da diğer devletleri Lübnan içerisindeki Hizbullah'ı falan aynı şekilde piyon olarak kullanacaktır. Ama direkt olarak ikisinin birbirlerine böyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum.

  • 4
  • 125
İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

"BAŞKA GÜÇLERİNİ DEVREYE SOKABİLİR"

Askeri Stratejist İbrahim Keleş: Ben de İran'ın İsrail ile bir savaşa girme ihtimalini görmüyorum ama başka güçlerini devreye sokabilir. Resmi olarak bir devletlerarası savaş çıkacağını düşünmeyenlerdenim.

  • 5
  • 125
İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

Burada İran 17'nci sırada dünyanın en güçlü orduları sıralamasında. İsrail 18.