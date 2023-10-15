İsrail ile İran savaşır mı? İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması ve dünyanın en güçlü orduları listesi...

"İRAN SADECE MÜSLÜMANLARLA SAVAŞTI"

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak: Ben pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Bu zamana kadar tarihte böyle bir şey hiç olmadı. İran sadece Müslümanlarla savaştı. Böyle bir şeye mecbur kalırlarsa tıpkı ABD nasıl İsrail'i piyon olarak oynatıyorsa, İran da diğer devletleri Lübnan içerisindeki Hizbullah'ı falan aynı şekilde piyon olarak kullanacaktır. Ama direkt olarak ikisinin birbirlerine böyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum.