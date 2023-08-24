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İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...

Dünyanın en ilginç yerleşim yerleri! Kimse anlam veremiyor. İnsanlar için yaşamın merkezi genellikle evleri olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda ilginç tercihler veya zorunluluklar nedeniyle, alışılmışın dışında yerlerde yaşamak gerekebilir. İşte dünyanın en tuhaf 10 yaşama yeri...

Giriş Tarihi: 24.08.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 15:29
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İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...

Görkemli yapıları, kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanındaki kentler, sadece turistlerin değil, yerel halkın da ilgisini çekiyor. Ancak bazı kentler, diğerlerinden farklı ve tuhaf özellikleriyle öne çıkıyor. İşte dünyanın dört bir yanındaki ilginç yaşam yerleri...

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İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...

1. BÜKREŞ TÜNELLERİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 1000'den fazla çocuk yer altındaki tünellerde yaşıyor. Sovyet Birliği'nin düşmesinin ardından, ülkedeki yetimhaneler kapatıldı ve binlerde çocuk evsiz kaldı. Gidecek bir yeri olmayan koca bir nesil yer altı tünellerinde yaşamaya başladı. Her yıl bu tünellere yeni birisi ekleniyor ve maalesef çocuklar kötü alışkanlıklara sahip oluyor.

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İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...

2. YAKUTSK - YAKUTİSTAN

Kuzey Kutup Dairesi'nin 450 kilometre güneyinde kalan Yakutsk, resmi olarak dünyanın en soğuk şehri. Şehirdeki hava sıcaklığı -44 dereceleri görüyor. Kış aylarında aktif yaşam süresinin dört saate indiği şehirde 1987 şubat ayında ölçülen sıcaklık -83.9 dereceydi.

Yakutsk, yaklaşık 300.000 insana ev sahipliği yapıyor ve kışın arabalarını 24 saat çalışır durumda tutmak zorundalar.

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İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...

3. COOBER PEDY - AVUSTRALYA

Güney Avustralya'nın kuzeyinde, dünyanın opal başkenti olarak nitelendirilen Coober Pedy, çölün tam ortasında yer alıyor. Ancak insanlar Coober Pedy'de çölün altında yaşıyorlar.

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İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...

Buranın yerlileri, yer altındaki gizli, penceresiz, ışıksız mağara benzeri evlerde yaşıyorlar. Çünkü bulundukları konumdan dolayı kendilerini dondurucu soğuktan ve aşırı sıcaklardan koruyabilmeleri gerekiyor.