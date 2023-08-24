İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...

Görkemli yapıları, kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanındaki kentler, sadece turistlerin değil, yerel halkın da ilgisini çekiyor. Ancak bazı kentler, diğerlerinden farklı ve tuhaf özellikleriyle öne çıkıyor. İşte dünyanın dört bir yanındaki ilginç yaşam yerleri...