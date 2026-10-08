"ÇIKIN DELİKANLI GİBİ KABUL EDİN!" Türker'in sözlerinin ardından salonda tansiyon daha da yükseldi. Cüneyt Yakut, tutuklu yargılanan personeli işaret ederek, "Burada gariban kadınlar, şoförler yatıyor! Murat Kapki'nin muhasebecisi 'Çocuğum geldiğinde cezaevinde hayvan taklidi yapıyorum' diyor. Bir baba için bundan daha acı ne olabilir? Çıkın delikanlı gibi kabul edin, 'Emrah'la yedik' deyin bari şu masum insanlar kurtulsun! Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar!" sözleriyle tepki gösterdi.

Karşılıklı sert ifadelerin ve hakaretlerin ardından duruşma salonunda tansiyon daha da yükseldi. Tarafların yatıştırılamaması üzerine Mahkeme Başkanı duruşmaya zorunlu ara verdi ve salonun boşaltılmasını istedi.

ELÇİN KARAOĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI Cüneyt Yakut, Elçin Karaoğlu ile görüşmesinin ise Boğaziçi İmar'daki bir iş nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Yakut, randevu talebinde bulunduklarını ve daha sonra görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, "Projemizi götürmüştük. Projeyi açtık. Talebimizi söyledik" dedi.

Paranın birkaç parça halinde verildiğini belirten Yakut, ödemelerin bir kısmını bizzat gelen kişilere, diğerlerini ise muhasebecileri üzerinden gönderdiğini anlattı.

"700 BİN DOLAR DEĞİL, 1 MİLYON 200 BİN DOLAR VERDİM" Mahkeme Başkanı'nın Yakup Öner ile yaptığı görüşmelerde paranın mı yoksa kreş teklifinin mi konuşulduğunu sorması üzerine Cüneyt Yakut, konuşmanın ayrıntılarını tam hatırlamadığını ancak görüşmelerin daha çok para üzerinden geçtiğini söyledi. Yakut, "Kreşi hatırlamıyorum ama ayrıca 700 bin dolar değil, 1 milyon 200 bin dolar verdim kendisine. Onun ifade ettiği gibi değil" ifadelerini kullandı.

Yakut, daha sonra yapının Boğaziçi İmar ekipleri tarafından yıkıldığını ve savcılık tarafından çağrıldığında yaşananları olduğu gibi anlattığını söyledi.

Yakut, Yakup Öner ile yaptığı görüşmelerin ardından para konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, parayı doğrudan kendisine vermediğini, Öner'in yönlendirdiği kişilere teslim ettiğini ifade etti.

BOĞAZİÇİ İMAR İŞİYLE İLGİLİ PARA İDDİASI Duruşmada ilk olarak Boğaziçi İmar'la ilgili süreci anlatan Cüneyt Yakut, geçmişte Rusya'dan arkadaşlarının aracılığıyla bir Rus vatandaşının İstanbul'daki arazisine ilişkin kendisinden yardım istendiğini söyledi. Yakut, projenin Boğaziçi İmar mevzuatına uygun olmadığının kendilerine bildirildiğini belirterek, daha sonra basit onarım izni için Yakup Öner ile görüştüğünü anlattı.

SAVCIDAN "1 MİLYON 200 BİN DOLAR" SORUSU

Duruşma savcısının söz konusu paranın kimden alındığını sorması üzerine Yakut, genel inşaat işi aldığını ve inşaat sırasında ödemelerin kendisine ulaştırıldığını söyledi. Yakut, toplam miktarın yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar olduğunu ve paranın üç-dört seferde verildiğini ifade etti.

MURAT ONGUN VE EMRAH BAĞDATLI SORULARI

Duruşma savcısının Murat Ongun'u tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Cüneyt Yakut, Ongun'u sektörel olarak tanıdığını söyledi. Emrah Bağdatlı'yı da tanıdığını belirten Yakut, Murat Ongun ile Bağdatlı arasındaki ilişkinin "biraz ast üst ilişkisi gibi" olduğunu ifade etti.

Yakut, operasyon öncesinde Murat Ongun'un yanına giderek Emrah Bağdatlı'nın iş yapış tarzıyla ilgili şikayette bulunduğunu söyledi. Yakut, Bağdatlı'nın firmalardan talepleri olduğunu ve bunların fatura üzerinden gerçekleştiğini belirterek, söz konusu faturaların ödendiğini anlattı.

"EMRAH BAĞDATLI İLE İŞ BİRLİĞİM VARDI"

Murat Ongun'un soruları sırasında Cüneyt Yakut, Emrah Bağdatlı ile iş birliği yaptığını kabul etti. Yakut, iş birliğinin ihaleden önce mi sonra mı başladığını ise hatırlamadığını söyledi.

Ongun'un, Bağdatlı sayesinde aldığı bir iş olup olmadığını sorması üzerine Yakut, "Evet" yanıtını verdi. Yakut, söz konusu işin yaklaşık 3-4 milyon liralık olduğunu ve benzer işlerden oluştuğunu söyledi.

DURUŞMA SALONUNDA GERİLİM: "BEN BURADA KONUŞSAM SENİN İÇİN ZOR OLUR"

Murat Ongun'un reklam ve prodüksiyon işleriyle ilgili soruları üzerine Cüneyt Yakut, soruların konuyla ilgisini sorguladı. Yakut, "Şimdi burada ben bunun için gelmedim. Bütün sorularınızı sorun heyete. Heyet bana sorsun, cevap vereceğim. Toplu cevap vereceğim" dedi.

Ongun'un "Toplu cevap zor olur senin için ya o yüzden" sözleri üzerine Yakut, "Murat Ongun, ben burada konuşsam senin için zor olur" ifadelerini kullandı.

Ongun ise "İstediğini konuşabilirsin. Senden çekinecek bir halimiz yok" şeklinde karşılık verdi.

Mahkeme Başkanı, karşılıklı diyaloğa dönüşmemesi konusunda tarafları uyardı.

"EMRAH BAĞDATLI İLE BİR DÜZEN KURDU"

Duruşmanın ilerleyen bölümünde Murat Ongun'un, Yakut'un daha önce kendisine Emrah Bağdatlı'nın usulsüzlüklerini anlattığını söylediğini hatırlatması üzerine Cüneyt Yakut ek beyanda bulunmak istedi.

Mahkeme Başkanı'nın izin vermesi üzerine Yakut, "Ben en başından konuyu anlatayım efendim. Çünkü ben burada Murat Ongun'la ilgili bildiklerimi anlatmak istemiyorum ama maalesef herhalde kibri, megalomanlığı zihnini bulandırmış, zihninin önüne geçmiş, mantıklı düşünemiyor. Madem öyleyse biz de burada anlatalım, her şeyi açıklığa kavuşturalım" dedi.

Yakut, Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı'nın birlikte bir düzen kurduğunu öne sürerek, "Sektörü haraca bağladı. Döndü Emrah Bağdatlı ile beraber ihaleler organize etti. Alt faturalar geldi, indirdiler" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun ise Yakut'un sözlerine itiraz ederek bunların iftira olduğunu savundu.

"10 MİLYON LİRALIK ÇEKİ ZARF İÇİNDE MURAT ONGUN'A TESLİM ETTİM"

Duruşma savcısının daha önce bahsettiği çekin ne olduğunu sorması üzerine Cüneyt Yakut, bir işle ilgili çek gönderdiklerini söyledi.

Yakut, çekleri Murat Ongun'a teslim ettiğini belirterek, "Götürdüm zarfın içinde Murat Ongun'a teslim ettim" dedi.

Savcının çeklerin hangi maksatla verildiğini sorması üzerine Yakut, "Hani istendi verdim" ifadelerini kullandı.

Çeklerin bedelinin yaklaşık 10 milyon lira olduğunu belirten Yakut, çekleri Medya A.Ş.'de Murat Ongun'un odasında teslim ettiğini söyledi.

Yakut, çeklerin kimin tarafından tahsil edildiğini bilmediğini belirterek, "Götürüp teslim ettim ama ondan sonra kim tahsil etti, ne yaptı bilmiyorum" dedi.

MURAT ONGUN: "ÇOK CİDDİ BİR İDDİADA BULUNUYORSUN"

Cüneyt Yakut'un 10 milyon liralık çek iddiasına karşılık Murat Ongun, hangi reklam ihalesinin alt taşeronluğunun yapıldığını sordu.

Ongun, "10 milyon lira rüşvet verdiğini söylüyorsun. Diyorsun ki çünkü bu bir reklam Medya A.Ş.'nin aldığı bir reklam ihalesinin alt taşeronuydum ben, o yüzden verdim, dedim. Ben de diyorum ki hangi ihale?" ifadelerini kullandı.

Yakut ise söz konusu bilgileri yazılı olarak sunacağını söyledi.

"ÇIKIN DELİKANLI GİBİ YAPTIĞINIZI KABUL EDİN"

Duruşmanın devamında Cüneyt Yakut, bazı sanıkların suçsuz yere cezaevinde olduğunu savunarak diğer sanıkların yaptıklarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Yakut, "Çıksın herkes burada delikanlı gibi yaptığını kabul etsin, konu kapansın. Burada gariban kadınlar, şoför burada yatıyor. Ne suçu var? Çıksın desin Emrah'la yedim bari üç beş kişi çıkar hiç olmazsa" ifadelerini kullandı.

Yakut'un sözlerinin ardından salonda tansiyon yükseldi.

FATOŞ PINAR TÜRKER: "AYIP DEĞİL Mİ BU BİZE?"

Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de Cüneyt Yakut'a, kendi döneminde yaşadığı bir olayı anlattı.

Türker, göreve geldikten sonra Panout firmasıyla ilgili yapılan denetimde City Points isimli bir alt yüklenici şirket tespit edildiğini belirterek, şirketin sahibinin Cüneyt Yakut olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Türker, bu durumu o dönemde Murat Ongun'a da sorduğunu belirterek, "Böyle böyle bir durum varmış Murat Bey, siz bunu tanıyor musunuz? Ve çok üzgünüm şu an. Hayır tanımıyorum dedi bana kendisi. Halbuki sizi tanıyormuş" ifadelerini kullandı.

19 aydır tutuklu olduğunu belirten Türker, "Şimdi burada gerçekten gönül koyuyorum Murat Bey, size de kalkıp... Ben tabii Emrah Bağdatlı'yı soracağım. Arkada siz böyle iş yapıyordunuz diyorsunuz. Bizim bundan haberimiz yok. Ayıp değil mi bu bize?" sözleriyle tepki gösterdi.

YAKUT: "MURAT ONGUN, EMRAH BAĞDATLI HER ŞEYİ ORGANİZE ETTİ"

Cüneyt Yakut, Fatoş Pınar Türker'in sözleri üzerine kendisinden özür dileyerek, Medya A.Ş.'de Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun dışında kimseyle para alışverişi yapmadığını söyledi.

Yakut, "Medya A.Ş.'de Murat Ongun'la Emrah Bağdatlı haricinde kimsenin tek bir kuruş aldığını ne duydum ne gördüm. Öyle bir şey asla olmadı. Ben de kendim de vermedim, başkasından da duymadım. Murat Ongun, Emrah Bağdatlı her şeyi organize etti. Verdiğim 10 milyon lira da bahsettiği otobüs işiyle ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Cüneyt Yakut'un sözlerinin ardından tansiyon yeniden yükseldi. Mahkeme Başkanı, salondaki karşılıklı atışmalar üzerine duruşmaya ara verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı, Murat Ongun'a da sürekli karşılık vermemesi konusunda uyarıda bulunurken, Cüneyt Yakut'un da tahrik edici davranışlarda bulunmamasını istedi.

Aranın ardından sorguya devam edildi.

"EMRAH BAĞDATLI, MURAT ONGUN'UN YANI BAŞINDAYDI"

Duruşma savcısının Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun'a yakınlığına ilişkin sorusu üzerine Yakut, Bağdatlı'nın Murat Ongun'un yanında olduğunu belirterek, "Çünkü Murat Ongun'un yanı başındaydı yani ondan habersiz oluşmazdı ki" dedi.

Yakut, Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun'un kendisini tanıştırdığını, ancak tanıştırılırken herhangi bir sıfat kullanılmadığını söyledi.

"İŞİ ORGANİZE EDERDİ"

Savcının, Emrah Bağdatlı'nın ihale süreçlerindeki rolünü sorması üzerine Yakut, "Ya vardı, işi organize ederdi. Şu kadar iş var derdi. Baştan konuşurduk onlara yüz lira, bin lira neyse. Onun oranında faturalar gelirdi, ödenirdi. O kadar kalanı da bize kâr kalırdı" ifadelerini kullandı.

BYZAG FATURASI SORUSU

Savcının Byzag'a kesilen faturayla ilgili sorusu üzerine Yakut, faturanın Emrah Bağdatlı'nın talebiyle kesildiğini söyledi.

Yakut, "Bunu bana Emrah söyledi" diyerek, söz konusu işle ilgili Murat Ongun'un eşinin bilgisi olduğunu düşünmediğini özellikle belirtti.

Yakut, "İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben Murat Ongun'un eşinin bu konulardan haberi olduğunu düşünmüyorum. Net konuşayım bu kısmını. Ama Emrah'ın bilgisi dahilinde yapıldı" dedi.

Savcının "Emrah mı istedi bunu?" sorusuna ise Yakut, "Bunu Emrah istedi. Ama bunun özellikle altını çiziyorum. Hanımefendinin aslında bir şeyi olmamıştır bu konuyla alakalı" yanıtını verdi.