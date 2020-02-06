İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal

BAŞKAN ERDOĞAN HADSİZ YUNAN VEKİLE CEVAP VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz. Biz kalkıp bir ülkenin, milletin bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulunmayız. Cevabımızı çok daha farklı bir şekilde veririz.





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