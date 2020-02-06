İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal
ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında haber sunan Fatih Portakal, yalan üstüne yalan söylemeye devam ediyor. Portakal dün yayınlanan Fox haber bülteninde söylediği, "Başkan Erdoğan'a soru sormamamız söylendi" yalanıyla ilgili bugün çark ederek özür diledi. Sosyal medyada ise binlerce kullanıcı Portakal'a #İstifaEtmelisinPortakal etiketiyle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 06.02.2020 23:48Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 00:11
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İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal
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20
İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal
3
20
İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal
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20
İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal
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20
İletişim Başkanı Altun’a iftira atan Fatih Portakal’a sosyal medyadan büyük tepki: #İstifaEtmelisinPortakal