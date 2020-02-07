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Son dakika: Uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; 3 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan Pegasus'a ait Boeing 737-800 tipi uçak saat 18:30'da iniş yaptığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkıp 50 metre sürüklendi. Kule görevlisinin pilota ulaşma anonsları ortaya çıktı. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlara ulaşılmaya çalışıldı fakat pilotlar yaralı oldukları için bu çağrılara cevap veremedi.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 08:13
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Son dakika: Uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Pegasus Havayollarına ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp kaza yaptıktan 3 dakika 40 saniye sonra Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlar ile iletişime geçmek için çağrılar yapılıyor fakat mürettebat yaralı olduğu için bu çağrıların hiçbirine yanıt veremiyor. O anlarda yaşananlar ve frekanslarda yankılanan söylemler şu şekilde;

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Son dakika: Uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule: 87R Gökçen? Kule: Konuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule:Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu: 87R, sizi arıyor efendim Gökçen...

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Son dakika: Uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Öte yandan kazanın ardından iki pilot hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma açıldı. Pilotlardan kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek.

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Son dakika: Uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Kazanın ardından hava şartları ve pilotların hata yapıp yapmadığı tartışmaları gündeme geldi. Uçağın inişinden önce kulenin rüzgarın etkisi ve uygun iniş şartlarının oluşmaması nedeniyle önceki uçağın pas geçtiğini pilotlara ilettiği öğrenildi. Kazayı SABAH'a değerlendiren bir pilot, kaygan, ıslak, karlı ve buzlu pistlerde iniş mesafesinin kısa olması için normale göre daha sert iniş yapılabileceğini belirterek "Uçak sert iniyor, zıplıyor. Rüzgarın limit dışıysa inilmez. Rüzgarın şiddetini pilotlar görebiliyor. Rüzgarın yönü ve şiddeti aniden değişmiş olabilir (rüzgar kırılması olarak da adlandırılan windshear ). Pilotun varlık sebebi ona müdahale etmek" dedi.

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Son dakika: Uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Ayrıca uçak için arka rüzgar hız limiti 10 knot olarak hesaplanırken, pilotların 22 knot hızda inişe geçtikleri, iniş anında ise hızın 34 knota (62.9 kilometre) olduğu belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlattı.