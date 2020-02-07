Son dakika: Uçak kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; 3 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çarşamba akşamı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan Pegasus'a ait Boeing 737-800 tipi uçak saat 18:30'da iniş yaptığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkıp 50 metre sürüklendi. Kule görevlisinin pilota ulaşma anonsları ortaya çıktı. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlara ulaşılmaya çalışıldı fakat pilotlar yaralı oldukları için bu çağrılara cevap veremedi.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 08:02Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 08:13