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Artvin'in Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
Artvin'de corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesinin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Aralık köyünde de karantina uygulamasına başlandı.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:19
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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok