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Haberler Galeri Artvin'in Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

Artvin'in Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

Artvin'de corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesinin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Aralık köyünde de karantina uygulamasına başlandı.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:19
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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Corona Virüs tedbirleri kapsamında Borçka ilçesi ve Aralık köyü, 15 gün süreyle karantinaya alındı.

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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı.

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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor.

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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

Karantina uygulamasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar, bugün sessizliğe büründü. Karantinadan haberdar olmayanların da ilçeden çıkışlarına izin verilmedi.

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Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok
Artvin'ib Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

BAŞKAN ORHAN: PANİĞE GEREK YOK

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, halktan panik yapmamalarını isteyerek, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sokaklarda fazla gezmeyelim, işimizi halledip dönelim. Maske ve eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelim" dedi.