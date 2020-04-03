Artvin'in Borçka ilçesinde karantina başladı! Giriş ve çıkışa izin yok

BAŞKAN ORHAN: PANİĞE GEREK YOK

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, halktan panik yapmamalarını isteyerek, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sokaklarda fazla gezmeyelim, işimizi halledip dönelim. Maske ve eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelim" dedi.