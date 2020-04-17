Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Hafta sonu ekmek nasıl alınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 18-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de ekmeklerin nasıl alınacağı oldu. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde fırınların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? İşte ayrıntılar...