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Haberler Galeri Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?

Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?

Son dakika... Yarın fırınlar açık mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından ekmeklerin nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. Yasağın dışında tutulan yerler belli oldu. Peki, yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 17:09
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Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?

Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Hafta sonu ekmek nasıl alınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 18-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de ekmeklerin nasıl alınacağı oldu. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde fırınların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? İşte ayrıntılar...

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Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?

YARIN FIRINLAR AÇIK MI? (18 NİSAN)

Sokağa çıkma yasağının olduğu 18-19 Nisan'da fırınlar ve eczaneler açık olacak.

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Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?

EKMEK EVE Mİ GELECEK?

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca fırıncılar, ekmekleri araçlarla mahalleleri gezerek dağıtacak.

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Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 Nisan-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi, yasağın dışında tutulan fırın ve fırın çalışanları ekmek üretimine hazır.

Arnavutköy'deki bir fırının çalışanı olan Gıda Mühendisi Hatice Akkan, ekmek üretimlerine devam edeceklerini söyledi.

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Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?

Vatandaşlardan endişe etmemelerini rica eden Akkan, "Mobil araçlarımızla mahallelere giderek, vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımız işletmemizden istedikleri ekmek adedi kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar." dedi.