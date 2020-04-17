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Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?
Son dakika... Yarın fırınlar açık mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından ekmeklerin nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. Yasağın dışında tutulan yerler belli oldu. Peki, yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 17:01Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 17:09